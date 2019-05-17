В Приморье тигры научились программировать фотоловушки

В нацпарке "Земля леопарда" днем случайно удалось сделать ночной снимок амурского тигра. Об этом сообщается, на страничке парка в Facebook.

Вначале хищник просто подошел к фотоловушке, и она сработала, сняв общий план. Потом зверь подошел ближе - получилось поллица с ухом покрупнее. Затем он подкрался совсем близко, и камера "подумав", что наступила ночь, запустила инфракрасную вспышку. Так тигр "перевел" ловушку в ночной режим работы и запечатлел свой нос очень крупным планом в черно-белом формате.

"Зато какой носик!", - отметили сотрудники нацпарка.