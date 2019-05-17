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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Во Владивостоке сотрудница банка похитила 28 млн рублей

Текст: Ольга Журман

Во Владивостоке направлено в суд уголовное дело о хищении, совершенном в особо крупном размере (статья 160 УК РФ), сообщается на сайте прокуратуры Приморского края.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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Преступление совершила сотрудница банка, более десяти лет работавшая там в должности старшего кассира. В ее должностные обязанности входила загрузка денежных средств в кассеты для банкоматов. Женщина сознательно не докладывала туда банкноты, присваивая деньги. Незаконные действия были выявлены службой собственной безопасности банка.

Следствие полагает, что, действуя подобным образом в течение ноября 2018 года, кассиру удалось похитить свыше 28 миллионов рублей.

Представитель банка заявил гражданский иск о возмещении ущерба.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток
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