Во Владивостоке сотрудница банка похитила 28 млн рублей

Во Владивостоке направлено в суд уголовное дело о хищении, совершенном в особо крупном размере (статья 160 УК РФ), сообщается на сайте прокуратуры Приморского края.

Преступление совершила сотрудница банка, более десяти лет работавшая там в должности старшего кассира. В ее должностные обязанности входила загрузка денежных средств в кассеты для банкоматов. Женщина сознательно не докладывала туда банкноты, присваивая деньги. Незаконные действия были выявлены службой собственной безопасности банка.

Следствие полагает, что, действуя подобным образом в течение ноября 2018 года, кассиру удалось похитить свыше 28 миллионов рублей.

Представитель банка заявил гражданский иск о возмещении ущерба.