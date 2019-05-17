"Закат в степи" Куинджи показали во Владивостоке

В Приморской картинной галерее открылась выставка одного шедевра. Владивостокцы и гости дальневосточной столицы смогут до 14 июля любоваться картиной "Закат в степи" Архипа Куинджи из фондов Национального музея Республики Бурятия.

По словам директора Приморской картинной галереи Алены Даценко, идея показать во Владивостоке произведение "художника света", "певца широких горизонтов и просторов", как называли его современники, возникла во время подготовки к "Ночи музеев", посвященной Дмитрию Менделееву. Организаторы вспомнили о его дружбе с Куинджи.

- Ходят даже легенды, что именно эта дружба дала Архипу Ивановичу возможность использовать какие-то необычные краски, создавать такие удивительные цветовые эффекты… Ну и, конечно, выставка Куинджи в Третьяковке, где я побывала, укрепила наше желание знакомить с ним владивостокцев. Я обратила внимание, что этому полотну было выделено особое место. Нам повезло, что специалисты Третьяковки в феврале завершили реставрационные работы картины, а это очень непростое дело. Куинджи много экспериментировал с красками, и они ведут себя не так, как на работах живописцев его времени. Реставрировать его полотна нужно с особой осторожностью, - считает Даценко.

Как отмечают искусствоведы, художник жил в одно время с Иваном Шишкиным и Василием Поленовым, но искал иные пути выражения восторга от наблюдения таинств природы. Он умел как никто другой передавать разнообразные световые эффекты в природе: пламя заката, серебристое мерцание лунной ночи, тепло и ласку ясного дня.

Полотно "Закат в степи" демонстрировалось в разделе "Тайны ночи" масштабной выставки в Третьяковской картинной галерее, посвященной 175-летию со дня рождения замечательного художника. Это был первый показ картины в Москве. Теперь ее увидели и приморцы.

Как рассказала директор Национального музея Республики Бурятия Татьяна Бороноева, в собрании музея есть еще несколько работ Архипа Куинджи, но в основном это этюды к картине "Закат в степи". На выставке в Москве работа "предваряла собой" зал "Предчувствие ночи", где были собраны его ночные пейзажи.

- Чем так ценен "Закат в степи"? Картина написана в начале XX века. Вечерняя туманная дымка на полотне имеет такие тонкие цветовые переходы, так подчеркивает силуэт мельницы вдалеке и следы колес на переднем плане, так постепенно переходит в сизые облака, закрывающие солнце, что кажется, будто перед нами - театральная постановка, занавес, который медленно скрывает солнечный свет... Законченных масштабных картин с изображением закатов в творчестве Куинджи не так много. Одна из самых известных - "Красный закат" - находится в музее Метрополитен в Нью-Йорке, - прокомментировала Бороноева.