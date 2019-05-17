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17.05.2019 16:29
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Число заболевших кишечной инфекцией в Новоульяновске увеличилось до 34

Текст: Виталий Ахмеров (Ульяновск)

Количество жителей Новоульяновска, у которых выявлена кишечная инфекция, увеличилось до 34 человек. Среди заболевших 27 детей. Об этом со ссылкой на замминистра здравоохранения Ульяновской области Инну Чигиреву сообщает ТАСС.

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По словам чиновницы, "в состоянии всех заболевших наблюдается положительная динамика, температура снижена, проявлений болезни уже практически нет, тяжелых случаев заболевания не выявлено".

Напомним, в качестве наиболее вероятной причины вспышки заболевания называется употребление сырой водопроводной воды ненадлежащего качества. Как ранее сообщала прокуратура, признаки острой кишечной инфекции у заболевших начали проявляться после завершения ремонта водопровода.

Происшествия ЧП Общество Здоровье Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область
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