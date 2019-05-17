Число заболевших кишечной инфекцией в Новоульяновске увеличилось до 34

Количество жителей Новоульяновска, у которых выявлена кишечная инфекция, увеличилось до 34 человек. Среди заболевших 27 детей. Об этом со ссылкой на замминистра здравоохранения Ульяновской области Инну Чигиреву сообщает ТАСС.

По словам чиновницы, "в состоянии всех заболевших наблюдается положительная динамика, температура снижена, проявлений болезни уже практически нет, тяжелых случаев заболевания не выявлено".

Напомним, в качестве наиболее вероятной причины вспышки заболевания называется употребление сырой водопроводной воды ненадлежащего качества. Как ранее сообщала прокуратура, признаки острой кишечной инфекции у заболевших начали проявляться после завершения ремонта водопровода.