Экс-глава Росгидромета призвал готовиться к опасным изменениям климата

В ближайшие годы в России и мире будет расти число опасных климатических явлений, серьезную адаптацию к которым нужно начинать уже сейчас. Для этого требуется координация усилий власти, ученых, экспертного сообщества, а одним из конкретных шагов в этом направлении стало создание "Российского гидрометеорологического общества" (РГМО), заявил "РГ" в рамках 21-го международного научно-промышленного форума "Великие реки" президент этой организации, Почетный Президент Всемирной метеорологической организации Александр Иванович Бедрицкий.

Напомним, гость нашей выездной редакции на форуме в течение 16 лет возглавлял Росгидромет, а вплоть до июня прошлого года был советником президента РФ - специальным представителем Президента по вопросам климата. Более компетентного в данной сфере человека в нашей стране не найти.

Александр Иванович, "Российское гидрометеорологическое общество" появилось совсем недавно, кто был инициатором этого процесса, какие задачи стоят перед общественной организацией?

Александр Бедрицкий: Запрос на появление профессионального сообщества был давно, метеорологи работают во многих ведомствах, частных структурах. Возможно, вы удивитесь, но в конечном итоге инициаторами стали военные. Дело в том, что многие из них работают метеорологами после увольнения в запас. Как вы знаете, в армии это происходит довольно рано - в 45 или даже 40 лет, вместе с тем у этих людей есть опыт, знания и энергия, чтобы продолжать трудиться.

Задача понятная - популяризация гидрометеорологии, поднятие ее статуса на новый уровень. Я 16 лет был руководителем Росгидромета и знаю, насколько сложно выстроить связь между нашей отраслевой наукой и образованием. Тем более, в свое время в рамках реформы образования у нас изъяли шесть профильных техникумов, которые по сути кроме нашего ведомства были никому не нужны. В итоге эти учебные заведения передали субъектам федерации, добавили туда новые дисциплины, специальности, изначальный профиль был размыт.

Наше общество должно стать связующим звеном между профессионалами и образованием. Вузовская наука решает мелкие задачи, но не работает на практику, над улучшением прогнозов в глобальном смысле. А мы может рассказать студентам, как это делается, что такое прогностическая деятельность. Интерес у подрастающего поколения к нашей профессии есть. К примеру, успешно существует молодежный клуб любителей гидрометеорологии в Московской области. В разных регионах мы проводим конкурсы с детьми, которые пишут очень серьезные работы по метеорологии.

Также надо сказать, что лицензии Росгидромета имеют свыше тысячи организаций, около 800 из них - частные. Никакой взаимосвязи кроме как конкуренции с некоторыми компаниями у службы нет, что я оцениваю негативно. За основу принята европейская модель, по которой Росгидромет должен зарабатывать на своих услугах, хотя главная задача службы - предупреждение опасных погодно-климатических явлений.

Как можно повысить интерес к метеорологии и каково будущее этой сферы деятельности?

Александр Бедрицкий: Я считаю, для начала нам необходимо составить общероссийский реестр всех, кто занимается метеорологией. Кроме профессионалов, есть действительно немало энтузиастов, которые устанавливают автоматические станции у себя дома, собирают и обрабатывают данные. Во Франции компания-производитель станций собирает через интернет данные с таких частных станций-пунктов наблюдения. В мире ихтысячи. . И все данные заводятся в общую сеть. В России тоже есть такие станции, и частные метеорологические компании используют их данные.

Тенденция такова, что прогноз должен быть персональным для каждого человека. К примеру, в Индии в качестве эксперимента бесплатно раздали миллион телефонов фермерам и предложили годовую подписку на метеопрогноз за 30 долларов в год. Для сельского хозяйства это важная составляющая успеха, люди откликнулись. В России пять станций, установленных на вышках одного из сотовых операторов, обеспечивали метеорологическим прогнозом Олимпиаду - для каждой конкретной зоны соревнований или мест скопления болельщиков.

России сегодня хватает метеорологов? Происходит ли замещение людей "умной" автоматикой?

Александр Бедрицкий: Самый сильный удар по кадрам службы и сети наблюдений был нанесен во времена Перестройки, а не в 1990-е, как некоторые считают. Перед ее началом только в России было 65 тысяч метеорологов, решили сократить, и за счет этого поднять зарплаты оставшимся сотрудникам. Сейчас их вдвое меньше, чем было тогда. Но даже в условиях происходящей автоматизации увольнять людей с такой специальностью - неправильно. В труднодоступных местах, например в Арктике, никакие автоматические станции человека не заменят. Хотя бы потому, что оборудование обслуживать надо. Может мачту повалить ветром, еще что-то произойдет, и вся дорогостоящая техника окажется беспомощной. Кроме того, надо что-то решать с источниками питания. Сейчас начали тестировать симбиоз солнечной батареи и ветряка для обеспечения станций энергией, но это не то. Нужны малогабаритные изотопные установки, которые были ликвидированы в свое время под давлением экологов.

Какие вызовы в плане метеорологии ждут Россию в ближайшем будущем?

Александр Бедрицкий: Нужно серьезно проработать механизмы адаптации к опасным природным явлениям, которые связаны с климатом. Они происходят все чаще и становятся масштабнее. Мы сталкиваемся с ситуациями, которые раньше опасными не считались, потому что их не было. Например, два месяца непрерывной жары. Последствия перераспределения осадков, когда выпадает большое их количество там, где их никогда не было. Повышение температуры районов вечной мерзлоты. Эта колоссальная проблема, к которой нужно готовиться годами, связана с разрушением инфраструктуры. Например, плиты, уложенные на аэродроме, начинают "гулять".

Главную роль здесь должно играть климатическое обеспечение. Раньше считалось, что метеослужба только дает прогноз, а другие (потребители) должны правильно его использовать. Но теперь надо рассматривать метеорологическую службу вместе со всеми звеньями, интегрировать наши усилия. Развивать наблюдения, прогнозирование в гидрометслужбе и адаптационные меры в отраслях экономики. Другой пример: загрязнение воздуха. По данным Всемирной организации здравоохранения, оно является главной проблемой, влияющей на качество жизни людей. 90 процентов населения мира живет в городах с загрязненным воздухом, семь миллионов преждевременных смертей происходят по этой причине ежегодно. В то же время идет борьба с парниковым эффектом. Но вот есть газ метан - он и загрязнитель, и парниковый газ, или тропосферный озон, который тоже влияет на климат, а у нас низкоуглеродная стратегия развития для снижения нагрузки на климат отдельно, экологические программы для уменьшения вреда от загрязнения - отдельно. Поэтому я считаю: надо говорить не о низкоуглеродном развитии, а о низкоэмиссионном, снижать выбросы всех загрязнителей и парниковых газов и рассматривать проблему как единое целое. Пока же промышленники кивают на экологов, а экологи - на промышленников. Усилия разобщены, результат - соответствующий.

Материал подготовлен в сотрудничестве с Всероссийским ЗАО "Нижегородская ярмарка"