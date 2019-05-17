К достройке ЖК "Окский берег" могут привлечь инвестора

Фонд защиты прав дольщиков по поручению заместителя председателя правительства РФ Виталия Мутко проведет дополнительную экспертизу проекта ЖК "Окский берег" - самого крупного проблемного объекта долевого строительства в Нижегородской области. По итогам будет принято решение о вариантах достройки объектов в этом ЖК. Об этом стало известно в ходе визита Виталия Мутко в Нижний Новгород.

"Мы сегодня слушали наших коллег-застройщиков. Конечно, они рассказывают очень бодро, но мы видим, что нужно разбираться", - сказал вице-премьер, добавив, что за неделю будет определен подход к решению вопроса по достройке объектов в этом ЖК. После этого станет понятно, либо застройщик "Капстройинвест" способен после привлечения средств инвестора и оздоровления финансового плана достраивать дома, либо будет принято оперативное решение его замещения и выхода на проект застройщика Фонда защиты прав дольщиков.

Генеральный директор Фонда защиты прав дольщиков Александр Плутник уточнил, что речь идет о восстановлении прав более 1700 семей, которые вложили средства в строительство этого жилищного комплекса.

В соответствии с утвержденной дорожной картой по достройке проблемных объектов в Нижегородской области планируется восстановить права более 5 тысяч дольщиков, уточняется в сообщении Фонда защиты прав дольщиков.