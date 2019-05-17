МВД: Уфимский ХК "Салават Юлаев" обманули на два миллиона рублей

Советский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело о хищении двух миллионов рублей, принадлежавших уфимскому хоккейному клубу "Салават Юлаев". Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, обманул клуб предприниматель, с которым руководство ХК заключило договор на установку камер видеонаблюдения на территории стадиона. Оборудование установили, но не то, что обговаривали - более дешевый вариант. Разница в стоимости оказалась существенной - свыше двух миллионов рублей. Полиция считает, что предприниматель эти деньги присвоил.

- Денежные средства подозреваемый легализовал, заключив фиктивный договор и проведя их через расчетные счета другой фирмы, - отметила Ирина Волк.

Предприниматель обвиняется в мошенничестве и легализации (отмывании) денежных средств. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. На его автомобиль, который как считают следователи, был куплен на легализованные деньги, наложен арест.