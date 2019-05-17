Нижегородская область стала одним из лидеров по реализации нацпроекта "Экология"

Экологическая политика Нижегородской области носит более системный характер, нежели во многих других субъектах страны. Власти региона активно включились в работу по основным направлениям нацпроекта "Экология", опираясь при этом на лучшие доступные практики, научные исследования и мнения экспертов по охране окружающей среды.

Такое мнение не единожды прозвучало в рамках мероприятий, проходящих на 21-м международном научно-промышленном форуме "Великие реки", который сегодня завершает свою работу в Нижнем Новгороде. И в целом это не удивительно, если учесть, что в данную проблематику глубоко погружен губернатор Нижегородской области Глеб Никитин - он, напомним, возглавляет рабочую группу Госсовета РФ по направлению "Экология и природные ресурсы". В том числе благодаря этому власти региона могут лучше донести свою позицию федеральному центру, обосновать важность тех или иных программ, отстоять приоритетные для региона строки финансирования.

Так, одной из ключевых тем форума "Великие реки" стал федеральный проект "Оздоровление Волги". В текущем году 15 регионов-участников проекта получат на различные мероприятия 16,3 миллиарда рублей, и пятая часть этих средств (самый большой показатель в стране) поступит в Нижегородскую область. Это значит, что быстрее будут построены и реконструированы очистные сооружения, а вода в Волге станет чище уже в ближайшее время.

- Очистные сооружения в Нижегородской области в основном были построены в 1960-70-е годы и сегодня зачастую не соответствуют необходимым требованиям. Благодаря их реконструкции и модернизации нам удастся значительно снизить объем загрязненных сточных вод, отводимых в Волгу. "Оздоровление Волги" позволит улучшить жизнь миллионов человек, проживающих в бассейне великой реки, - прокомментировал значимость программы Глеб Никитин.

Замначальника департамента Росприроднадзора по ПФО Владислав Иванов, выступивший с докладом о ходе реализации проекта в регионах округа, был вынужден констатировать: в настоящее время органы власти регионов ПФО в основном ликвидируют последствия, а не источники загрязнения, для установления которых необходимо достаточное финансирование. Но к Нижегородской области это относится в меньшей степени, здесь, как уже было отмечено, благодаря более системному подходу занимаются искоренением причин загрязнения окружающей среды.

Одна из болевых точек Нижнего Новгорода - так называемая Бурнаковская низина, земельный участок в районе бывшей территории Сормовской нефтебазы. Высокотоксичные отходы (нефтепродукты) из линз, сформированных в земле, попадают в сбросной канал Сормовской ТЭЦ и далее в Волгу. Кроме того, эти же загрязнители, попадают в водный объект через берег и дно реки. Время от времени нижегородцы наблюдают пугающие нефтяные пятна на поверхности реки, но по серьезному за эту проблему многие годы никто не брался.

Теперь же (при непосредственном участии губернатора), вопрос сдвинулся с мертвой точки. Институт водных проблем Российской академии наук по просьбе правительства региона приступил к обследованию Бурнаковской низины. Специалисты отобрали порядка 80 проб грунта, почвы и грунтовых вод. Их конечная цель - определить источник загрязнения Волги и границы этой территории, после чего власти региона будут добиваться включения территории в реестр объектов накопленного экологического вреда окружающей среде для дальнейшей рекультивации.

Вообще, что касается решения проблемы накопленного экологического ущерба, то здесь Нижегородская область накопила уникальный опыт, которым теперь готова делиться с другими субъектами РФ. Особенно непростая ситуация сложилась в промзоне Дзержинска - в советские годы об экологии задумываться было не принято, такой подход привел к появлению известных уже на всю страну "Белого моря" и "Черной дыры". Так назвали шламонакопитель и один из грязнейших водоемов планеты, куда годами сливались вредные отходы.

- Сейчас на этих объектах работа идет полным ходом. И у нас есть все основания полагать, что она будет закончена в срок, то есть к весне 2020 года. Подрядчик даже заявляет о возможности досрочного завершения работ, - отметил на форуме "Великие реки" вице-губернатор Нижегородской области Андрей Харин. К примеру, на "Черной дыре" завершается апробация уникального оборудования, которое позволяет ликвидировать опасные химические отходы экологически безопасным методом. Эту установку хотели бы видеть у себя и в других регионах, но пока она будет работать здесь - она пригодится для устранения загрязнений и в других уголках Нижегородской области.

Материал подготовлен в сотрудничестве с АНО "Проектный офис Стратегии развития Нижегородской области"