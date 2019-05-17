Под Ульяновском 23 человека госпитализированы с кишечной инфекцией

Прокуратура Ульяновской области проводит проверку в связи с массовой госпитализацией жителей Новоульяновска из-за острой кишечной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В период с ночи 15 мая до сегодняшнего дня 23 местных жителя, 20 из которых несовершеннолетние, госпитализированы с признаками острой кишечной инфекции. Всем им врачи предварительно диагностировали гастроэнтерит.

В качестве наиболее вероятной причины массового заболевания рассматривается употребление не соответствующей санитарным нормам воды из системы водоснабжения.

- По имеющимся данным, признаки заболевания стали проявляться после завершения одной из фирм работ по ремонту водопровода, - уточнили в прокуратуре.

Заболевшие дети в возрасте от двух до 17 лет посещали пять разных образовательных учреждений, что исключает версию о пищевом характере массового отравления.