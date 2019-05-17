После жалобы Путину СК проверит неработающие лифты в Пензе

Следственный комитет выяснит, почему супружеская пара ветеранов Великой Отечественной войны оказалась изолирована в собственной квартире в Пензе из-за неработающего лифта.

Оборудование заменили в ходе капремонта многоэтажки, но не ввели вовремя в строй. Более полугода пожилые люди, проживающие на седьмом этаже, не могли покинуть свою квартиру: без лифта им не осилить лестничные пролеты.

Об этом стало известно президенту Владимиру Путину в ходе общения с журналистами на медиафоруме в Сочи. В тот же день СУ СК по Пензенской области инициировал проверку по статье 293 УК РФ о халатности.

Пожилым супругам Александру и Клавдии Пивкиным более 90 лет. Оба воевали на фронте в Великую Отечественную, а в наши дни оказались беспомощны перед коммунальными проблемами. Даже к врачу попасть не могли из-за неработающих в доме подъемников.

- Компания-подрядчик из Санкт-Петербурга на семь месяцев задержала ввода в эксплуатацию лифтов, замененных по программе капитального ремонта в доме по улице Карпинского, 30а в Пензе. В ходе доследственной проверки будет дана правовая оценка действиям или бездействию должностных лиц Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области, отвечающих за организацию и своевременное проведение работ, - сообщила старший помощник руководителя СУ СК по Пензенской области Татьяна Махницкая.

В региональном фонде капремонта подтвердили, что с подрядной организацией ведется претензионная работа. Лифты должны были установить еще в конце 2018 года. Простой возник из-за задержек в поставке оборудования. Организацию, не выполнившую обязательства, пообещали включить в список недобросовестных подрядчиков. В этом случае она больше не сможет участвовать в тендерах на проведение капремонта.