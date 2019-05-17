Топ-менеджеры ХК "Торпедо" задержаны по подозрению в растрате

Следственными органами по подозрению в растрате задержаны исполнительный директор нижегородского хоккейного клуба Сергей Малютин и директор департамента по финансовым и правовым отношениям Наталья Еремина.

Как сообщил "РГ" представитель СУ СКР по Нижегородской области Алексей Воронин, уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере). Максимальная санкция по ней - лишение свободы на срок до десяти лет.

Детали расследования на данный момент не разглашаются. Известно, что в хоккейном клубе время от времени возникали долги по зарплате, минспорта региона проводило проверку расходования средств, однако о результатах также не сообщалось.