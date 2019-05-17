В Перми появится робот-чиновник

В администрации Пермского края появится новый сотрудник - робот Promobot четвертого поколения. Региональные власти уже объявили соответствующий аукцион по приобретению автономной роботизированной сервисной системы.

Как пояснили в пресс-службе краевой администрации, умный помощник сможет общаться с посетителями, регистрировать гостей и выдавать им временные пропуски, а также помогать найти нужный кабинет и отвечать на некоторые вопросы. В завершение рабочего дня робот будет передавать ответственному лицу перечень гостей, которые еще не успели покинуть здание.

В администрации отмечают, что на личные приемы представителей органов госвласти и за консультацией обращаются ежедневно порядка 150 человек. На консультацию каждого из них у администраторов в среднем уходит около пяти минут. Робот сможет справиться с этой задачей всего за две минуты.

Позитивный опыт использования роботов для консультирования в Пермском крае уже есть. Например, с конца ноября прошлого года в одном из краевых многофункциональных центров работает робот-промоутер Хелпер.