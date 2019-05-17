В Перми снова затопило арт-объект "Счастье не за горами"

В Перми вновь затопило нижнюю часть городской набережной. При этом в воде оказался знаменитый арт-объект "Счастье не за горами".

Это происходит почти каждый год из-за усиленного сброса воды Камской ГЭС, расположенной выше по течению. Энергетики начали слив из Камского водохранилища на этой неделе и уровень воды значительно поднялся.

Как обычно, подтопленные буквы стали местом множества фотосессий. Пермяки и гости города активно здесь селфятся и делают снимки арт-объекта.

Три года назад, когда "Счастье не за горами" было также затоплено, в него врезался гидроцикл и вышиб букву "Ч". Правда, владелец водного скутера сам ее и восстановил. После акта вандализма в прошлом году буквы были заменены на новые и здесь установлено видеонаблюдение.

Арт-объект стал известным на всю страну после того, как его показали в сериале "Реальные пацаны" и "Географ глобус пропил".