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17.05.2019 11:47
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Перми снова затопило арт-объект "Счастье не за горами"

Текст: Константин Бахарев
Пермяки с удовольствием фотографируются на фоне арт-объекта Фото: Константин Бахарев/РГ Пермяки с удовольствием фотографируются на фоне арт-объекта Фото: Константин Бахарев/РГ
Пермяки с удовольствием фотографируются на фоне арт-объекта Фото: Константин Бахарев/РГ

В Перми вновь затопило нижнюю часть городской набережной. При этом в воде оказался знаменитый арт-объект "Счастье не за горами".

Фото: vk.com/Bad News
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Это происходит почти каждый год из-за усиленного сброса воды Камской ГЭС, расположенной выше по течению. Энергетики начали слив из Камского водохранилища на этой неделе и уровень воды значительно поднялся.

Как обычно, подтопленные буквы стали местом множества фотосессий. Пермяки и гости города активно здесь селфятся и делают снимки арт-объекта.

Три года назад, когда "Счастье не за горами" было также затоплено, в него врезался гидроцикл и вышиб букву "Ч". Правда, владелец водного скутера сам ее и восстановил. После акта вандализма в прошлом году буквы были заменены на новые и здесь установлено видеонаблюдение.

Арт-объект стал известным на всю страну после того, как его показали в сериале "Реальные пацаны" и "Географ глобус пропил".

Общество Природа Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь
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