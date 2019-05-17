В Саратове выпавшую из окна пенсионерку от смерти спас кондиционер

В Саратове 80-летняя местная жительница во время чистки окон выпала из окна многоэтажки на девятом этаже. К счастью, пожилая женщина смогла зацепиться за кондиционер. Об этом происшествии "РГ" сообщили в отделе оперативной информации службы спасения Саратовской области.

Прохожие сразу же вызвали спасателей, которые прибыли незамедлительно.

С помощью альпинистского снаряжения они сняли женщину с кондиционера и затащили в окно.

Пострадавшей была оказана медицинская помощь, а затем спасатели госпитализировали ее в одну из саратовских больниц.