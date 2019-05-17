В ульяновском Заксобрании открылся молодежный дискуссионный клуб

16 мая в Законодательном собрании Ульяновской области состоялась первая встреча членов молодежного дискуссионного клуба "П-О-И-С-К". Участниками дискуссии стали студенты-политологи Ульяновского госуниверситета, которые проходят в парламенте практику.

Название "П-О-И-С-К" в виде аббревиатуры отражает спектр интересов активной и неравнодушной молодежи: Политика-Образование-История-Социум-Культура. На первом заседании клуба ребята обсудили проблемы современного законодательства, образования, политической системы, а также проанализировали историческое развитие России в период НЭПа. Кроме того, участники встречи договорились о создании Экспертного совета молодых политологов при региональном молодежном парламенте совместно с ульяновским представительством молодежного отделения Российского общества политологов.

Дискуссионная площадка как форма взаимодействия молодежи появилась по инициативе базовой кафедры УлГУ "Основы российского парламентаризма", созданной при Законодательном собрании. Кафедра не только ведет непосредственно образовательную работу, но и ставит целью воспитание в студентах гражданского самосознания. Это главная задача Школы активности, гражданственности, новаторства, инициативы (сокращенно - "Ш.А.Г.Н.И!"), а также таких проектов, как "Школа социального проектирования", "Школа парламентаризма", "Школа молодого политика".

Базовая кафедра УлГУ "Основы российского парламентаризма" при Законодательном Собрании Ульяновской области создана в соответствии с соглашением, заключенным 14 апреля 2017 года. Деятельность кафедры направлена на совершенствование работы органов государственной власти и представительных органов местного самоуправления муниципальных образований региона, формирование профессиональных компетенций и гражданского мировоззрения студентов за счет внедрения современных технологий в парламентскую деятельность и образовательный процесс.