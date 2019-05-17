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17.05.2019 15:32
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В ульяновском Заксобрании открылся молодежный дискуссионный клуб

Текст: Виталий Ахмеров (Ульяновск)
16 мая в Законодательном собрании Ульяновской области состоялась первая встреча членов молодежного дискуссионного клуба "П-О-И-С-К". Участниками дискуссии стали студенты-политологи Ульяновского госуниверситета, которые проходят в парламенте практику.

Название "П-О-И-С-К" в виде аббревиатуры отражает спектр интересов активной и неравнодушной молодежи: Политика-Образование-История-Социум-Культура. На первом заседании клуба ребята обсудили проблемы современного законодательства, образования, политической системы, а также проанализировали историческое развитие России в период НЭПа. Кроме того, участники встречи договорились о создании Экспертного совета молодых политологов при региональном молодежном парламенте совместно с ульяновским представительством молодежного отделения Российского общества политологов.

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Ульяновской области
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Дискуссионная площадка как форма взаимодействия молодежи появилась по инициативе базовой кафедры УлГУ "Основы российского парламентаризма", созданной при Законодательном собрании. Кафедра не только ведет непосредственно образовательную работу, но и ставит целью воспитание в студентах гражданского самосознания. Это главная задача Школы активности, гражданственности, новаторства, инициативы  (сокращенно - "Ш.А.Г.Н.И!"), а также таких проектов, как "Школа социального проектирования", "Школа парламентаризма", "Школа молодого политика".

Базовая кафедра УлГУ "Основы российского парламентаризма" при Законодательном Собрании Ульяновской области создана в соответствии с соглашением, заключенным 14 апреля 2017 года. Деятельность кафедры направлена на совершенствование работы органов государственной власти и представительных органов местного самоуправления муниципальных образований региона, формирование профессиональных компетенций и гражданского мировоззрения студентов за счет внедрения современных технологий в парламентскую деятельность и образовательный процесс.

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