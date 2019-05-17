Владимир Путин пообещал поддержку мордовским экспортерам

На пленарном заседании VI Медиафорума независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость" президент России Владимир Путин пообещал, что руководство страны будет поддерживать проекты в сфере импортозамещения и высокотехнологичного экспорта.

Отвечая на вопрос о реконструированном заводе "Биохимик" в столицы Мордовии, где год назад было запущено первое в РФ производство современных отечественных антибиотиков полного цикла, глава государства отметил, что импортозамещение значится в числе ключевых задач, стоящих перед экономикой страны.

- Мы только в промышленности в прошлом году 620 миллиардов вложили в импортозамещение, - констатировал Владимир Путин. - В значительной степени это пошло в оборонку, но и этот вид производства мы поддерживали и обязательно поддерживать будем. Для этого принимаются соответствующие правила внутри страны по использованию тех или иных препаратов, создаются определенные льготы и преференции. Мы этим будем заниматься дальше, важно только обеспечить качество. А вот качество можно обеспечить, если вы будете выходить на рынки третьих стран. Тогда это будет не какой-то чисто российский продукт, а именно международного уровня. К этому мы будем стремиться. Со своей стороны, будем помогать вам выходить и осваивать эти рынки. У нас существует целая программа поддержки такого высокотехнологичного экспорта с хорошей добавочной стоимостью.

Президент тепло вспомнил о своем визите в Мордовию в 2012 году, когда в регионе проходили торжества по случаю 1000-летию единения мордовского народа с Русью.

- У вас очень хорошая республика, красивая очень. Такие традиции хорошие, обряды замечательные. Я получил удовольствие, когда был в прошлый раз. Во многом можно брать пример с Мордовии, - сказал Владимир Путин.

Как сообщила пресс-служба главы РМ, лидер региона Владимир Волков выразил благодарность президенту за высокую оценку.

- Речь идет о нашем заводе "Биохимик" - это старейшее предприятие Мордовии, которое, благодаря инициированной президентом России программе импортозамещения, действительно обрело новую жизнь, новое дыхание. Теперь это современнейший завод, на котором открыто первое в стране производство новейших антибиотиков - от штамма-продуцента до готовых лекарственных препаратов. Помощь президента в этом проекте, действительно, неоценима, как и то, что Владимир Владимирович пообещал оказывать поддержку в развитии таких важных для страны импортозамещающих производств, - заявил глава Мордовии.

