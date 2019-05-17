В детском центре Абакана открыли игровую зону с тюремной камерой

Игровая комната с зарешеченным окном, в которой нет ничего, кроме одного табурета, недавно появилась в детском развлекательно-тематическом центре в Абакане.

Родителям малышей она показалась очень похожей на одиночную камеру, и они возмутились, предположив, что "игра в тюрьму" едва ли научит детей чему-то хорошему.

Руководство развлекательного центра поспешило объяснить, что это вовсе не тюрьма, а будущий полицейский участок, и "одиночная камера" - лишь часть будущей экспозиции. Некоторое время назад на этом месте была игровая зона "ДПС", но она устарела.

"Я не вижу в этом ничего плохого, эта игровая зона пользуется спросом, сообщил ТАСС руководитель центра Андрей Егоров. - Дети, особенно мальчики, всегда играли, например, в войнушку, давайте тогда запретим продавать пистолеты".

Он заявил также, что не собирается закрывать "тюрьму".

Сегодня стало известно, что Ирина Ауль, уполномоченная по правам ребенка в Хакасии, намерена разобраться в случившемся.

"Я сейчас нахожусь на съезде уполномоченных в Уфе и узнала об этом из интернета. Конечно, я буду с этим разбираться, но только после того, как сама посещу центр", - сказала детский омбудсмен.