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17.05.2019 14:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Видео: В Барнауле забил "фонтан" высотой с девятиэтажный дом

Текст: Никита Зайков (Барнаул)

Очевидцы засняли на видео "фонтан", стихийно образовавшийся в Барнауле, на пересечении улиц Малахова и Балтийской, после начала испытаний теплосетей. Струю воды, бившую на высоту жилой высотки, пользователи соцсетей прозвали бесплатной автомойкой.

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Тем временем в компании, поставляющей теплоэнергию, пояснили, что такой "фонтан" стал следствием повреждения на трубопроводе, диаметром 500 миллиметров. Менее чем через 15 минут после того, как струя ударила в небо, воду на этом участке перекрыли. Уточняется, что сведений о пострадавших не поступало.

По данным энергетиков, этот участок труб входит в программу капитального ремонта, запланированного на текущий год - этим летом здесь будет проложен новый трубопровод протяженностью 248 метров.

Температуру воды таких "фонтанов" в компании называют безопасной, она составляет 30-35 градусов по Цельсию. Но все же просят соблюдать осторожность и в случае обнаружения повреждений незамедлительно звонить в диспетчерскую службу. Гидравлические испытания продлятся в алтайской столице до 22 мая.

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