В Чечне пройдет первая на Северном Кавказе детская регата

В Грозном с 26 по 30 июня состоится первая в истории республики и всего СКФО детская регата - Кубок Северного Кавказа имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова по парусному спорту. В соревнованиях, генеральным информационным спонсором которых стала "Российская газета", примут участие более 80 детей со всей России.

Как сообщили в Федерации парусного спорта Чеченской Республики, дети и подростки будут состязаться на "Грозненском море" - Чернореченском водохранилище, которое находится в черте столицы республики. Впервые в соревнованиях примет участие первая детская сборная Чечни по парусному спорту. В апреле при поддержке мэра Грозного Ибрагима Закриева она отправилась на обучение в Новороссийск. Вскоре команда поедет на специальную парусную смену лагеря "Артек".

- Очень важно показать молодым спортсменам, которые приедут на наши соревнования, и главное нашим ребятам, что у нас в республике можно заниматься парусным спортом. В Чечне особенно ценятся традиции здорового образа жизни, и мы хотели бы, чтобы все больше детей занимались спортом, - рассказал президент Федерации парусного спорта республики Хасан Хаджиев.

В последний день гонок, 29 июня, на "Грозненском море" состоится фестиваль водных видов спорта. На водную гладь выйдут одновременно юные яхтсмены и профессиональные спортсмены. Зрители увидят зрелищные номера вейк- и флайбордистов, слалломистов, а также трюки на аквабайках. Кроме этого, все желающие смогут бесплатно покататься на лодках-драконах.

Для популяризации парусного спорта в рамках регаты для всех желающих будет работать бесплатный лекторий. С мастер-классами в Грозный приедут участники и призеры Олимпийских игр, знаменитые российские спортсмены и заслуженные тренеры Георгий Шайдуко, Олег Хоперский и Татьяна Ларцева.

Организаторами первой детской регаты и фестиваля выступают мэрия города Грозный и Федерация парусного спорта ЧР. Генеральные информационные партнеры ФПС ЧР - "Российская газета" и ТАСС. С подробной программой детской регаты можно ознакомиться на сайте www.chyf.ru. Здесь можно оставить заявку на участие в соревнованиях.

Кстати



С 23 по 28 июля в республике во второй раз состоится международная парусная регата "Кубок Кезеной-Ам". Мероприятие пройдет на одноименном высокогорном озере, а участниками смогут стать любые российские и иностранные спортсмены. Призовой фонд составит 1,2 миллиона рублей.