Новости

Немецкая подлодка зацепила дно у побережья Норвегии 12:41
"Бостон" победил "Каролину" и вышел в финал Кубка Стэнли 12:20
Акция в поддержу детского телефона доверия проходит в России 12:18
"Деривация-ПВО" получила белорусский прицельный комплекс 12:10
В ДНР приняли 2,5 тысячи заявлений на получение паспортов РФ 12:08
Видео: в Москве началось прощание с Сергеем Доренко 12:08
В детском центре Абакана открыли игровую зону с тюремной камерой 12:07
Владимир Путин поздравил президента Казахстана с днем рождения 12:03
Вышел первый трейлер сериала "Бэтвумен" 11:57
Под Ульяновском 23 человека госпитализированы с кишечной инфекцией 11:55
Лукашенко: Парламентские выборы должны быть честными и справедливыми 11:54
В Краснодаре вынужденно сел летевший из Кипра в Самару Boeing 737 11:52
В Москве женщина бросила ребенка в поликлинике 11:50
В Перми снова затопило арт-объект "Счастье не за горами" 11:47
Рассекречена новая Skoda Octavia 11:45
В Омске срежут все штыри со школьных заборов после несчастного случая 11:43
В Чечне пройдет первая на Северном Кавказе детская регата 11:39
В Саратове преступная группа незаконно обналичила миллиард рублей 11:36
Оператор "Северного потока-2" допустил перенос срока сдачи проекта 11:34
В Якутии два человека пострадали при взрыве парового котла 11:30
Порошенко подписал указ о мерах по инаугурации Зеленского 11:30
В Крыму отменили повышение тарифов на тепло с 1 июля 2019 года 11:29
Пистолет "Удав" получил официальное имя 11:23
Скончался создатель стеклянной пирамиды Лувра 11:18
Спикер Верховной Рады Парубий объявил о развале парламентской коалиции 11:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кадастровая палата расскажет, какие дачи признают самостроем
Кадастровая палата расскажет, какие дачи признают самостроем
29 мая в "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
29 мая в "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Как за одну неделю бесплатно побывать в большинстве музеев
Как за одну неделю бесплатно побывать в большинстве музеев
17.05.2019 11:39
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

В Чечне пройдет первая на Северном Кавказе детская регата

Текст: Роман Кияшко (Чеченская Республика)
Фото: Федерация парусного спорта Чеченской Республики Фото: Федерация парусного спорта Чеченской Республики
Фото: Федерация парусного спорта Чеченской Республики

В Грозном с 26 по 30 июня состоится первая в истории республики и всего СКФО детская регата - Кубок Северного Кавказа имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова по парусному спорту. В соревнованиях, генеральным информационным спонсором которых стала "Российская газета", примут участие более 80 детей со всей России.

Фото: Владимир Снегирев
Игорь Зарецкий: Меня снова "отремонтировали"

Как сообщили в Федерации парусного спорта Чеченской Республики, дети и подростки будут состязаться на "Грозненском море" - Чернореченском водохранилище, которое находится в черте столицы республики. Впервые в соревнованиях примет участие первая детская сборная Чечни по парусному спорту. В апреле при поддержке мэра Грозного Ибрагима Закриева она отправилась на обучение в Новороссийск. Вскоре команда поедет на специальную парусную смену лагеря "Артек".

- Очень важно показать молодым спортсменам, которые приедут на наши соревнования, и главное нашим ребятам, что у нас в республике можно заниматься парусным спортом. В Чечне особенно ценятся традиции здорового образа жизни, и мы хотели бы, чтобы все больше детей занимались спортом, - рассказал президент Федерации парусного спорта республики Хасан Хаджиев.

В последний день гонок, 29 июня, на "Грозненском море" состоится фестиваль водных видов спорта. На водную гладь выйдут одновременно юные яхтсмены и профессиональные спортсмены. Зрители увидят зрелищные номера вейк- и флайбордистов, слалломистов, а также трюки на аквабайках. Кроме этого, все желающие смогут бесплатно покататься на лодках-драконах.

В Заполярье началась подготовка к Большой арктической регате

Для популяризации парусного спорта в рамках регаты для всех желающих будет работать бесплатный лекторий. С мастер-классами в Грозный приедут участники и призеры Олимпийских игр, знаменитые российские спортсмены и заслуженные тренеры Георгий Шайдуко, Олег Хоперский и Татьяна Ларцева.

Организаторами первой детской регаты и фестиваля выступают мэрия города Грозный и Федерация парусного спорта ЧР. Генеральные информационные партнеры ФПС ЧР - "Российская газета" и ТАСС. С подробной программой детской регаты можно ознакомиться на сайте www.chyf.ru. Здесь можно оставить заявку на участие в соревнованиях.

 Кстати

С 23 по 28 июля в республике во второй раз состоится международная парусная регата "Кубок Кезеной-Ам". Мероприятие пройдет на одноименном высокогорном озере, а участниками смогут стать любые российские и иностранные спортсмены. Призовой фонд составит 1,2 миллиона рублей.

Спорт Виды спорта Водный спорт Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Чеченская Республика
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Оператор "Северного потока-2" допустил перенос срока сдачи проекта
Видео: в Москве началось прощание с Сергеем Доренко
Посольство РФ предупредило об ответе на новые американские санкции
Помпео охарактеризовал переговоры с Путиным как успешные
Истребитель F-16 врезался в здание в Калифорнии