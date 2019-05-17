"Ленфильм" активно наращивает производство - в работе несколько полнометражных картин. Генеральный директор киностудии Эдуард Пичугин рассказал "РГ" о новых проектах.

Какое ленфильмовское кино увидим в ближайшее время?

Эдуард Пичугин: Завершились съемки полнометражного художественного фильма с рабочим названием "Этаж". Действие происходит в питерской коммунальной квартире. Она построена в павильоне. Ее обитатели не родственники, а всего лишь соседи со своими привычками и мечтами (еще одно рабочее название картины - "Золотые соседи"). В квартире, где одна на всех кухня и один туалет, живут три поколения. Восемь героев, которые пересекаются друг с другом. Им предоставляется возможность разъехаться, и тут они понимают, насколько дорожат друг другом. Лирическая комедийная мелодрама, ключевое слово - комедийная. Жанр сложный. Тема абсолютно питерская - ленинградская: расселение коммуналки в наши дни. Режиссер Стас Мареев. В ролях звезды кино Лия Ахеджакова, Светлана Немоляева, Михаил Боярский, Семен Стругачев, Анастасия Мельникова, Александр Баширов, Анвар Либабов, а также музыкант и композитор Сергей Шнуров; много молодежи, выпускников нашей театральной академии. Надеемся, что получится интересное, смешное кино для всех поколений.



Еще один интересный проект, над которым работаем - "Войска дяди Васи". Главный герой Василий Маргелов - легендарный командующий, основатель ВДВ. Автор сценария и режиссер Максим Боев.

Вы всегда много внимания уделяли военной теме…

Эдуард Пичугин: В работе масштабная картина Алексея Германа "Воздух". Великая Отечественная война, главные герои - летчицы. Это совместный российско-сербский проект при участии "Ленфильма". Та же съемочная группа и продюсерский состав, что были на фильме "Довлатов". И еще Алексей Герман заканчивает двухсерийный документальный проект "Театральный Петербург" про сегодняшнюю жизнь наших питерских театров (режиссер Ирина Волкова).

Мы подписали соглашение о сотрудничестве над масштабным проектом "Халхин-Гол", повествующем о событиях 1939 года - вооруженном конфликте у одноименной реки на территории Монголии. Проект был задуман давно, при жизни главного редактора студии сценариста Светланы Кармалиты. Светлана Игоревна и Алексей Юрьевич Герман дружили с семьей журналиста, поэта Константина Симонова, автора книги "Далеко на востоке. Халхин-гольские записки". Эта страница истории для нас словно нераскрытая книга, ведь о ней мало кто знал. Единственная полномасштабная лента о событиях на Халхин-Голе - советско-монгольский художественный фильм "Слушайте на той стороне", близкий, как сегодня сказали бы, к докудраме. Там не все стороны конфликта раскрыты, и современному зрителю вряд ли захочется смотреть его.

В этом году Россия и Монголия отметят 80-летие победы в боях на реке Халхин-Гол. В проекте заинтересованы Монголия, Китай, Российское историческое общество; консультантом выступит Минобороны России. К съемкам приступим летом следующего года в Петербурге, под Читой и, конечно, в самой Монголии. К нам присоединилось правительство Монголии. Президенты Монголии и России обсудили вопрос об экранизации. Кинороман написал недавно наш петербургский режиссер, сценарист Сергей Снежкин. Хотим издать книгу на основе сценария.

Идет работа над сценарием нашего первого самостоятельного сериала "Партизанки" (восемь серий). Автор Александр Ежевский.

Мы приобрели права на рассказ Георгия Демидова "Оборванный дуэт". Автор - физик, ученик Ландау, узник ГУЛАГа - родился в Петербурге. Будет фильм-опера про талантливого молодого человека, оперного певца, попавшего в застенки лагеря и встретившего там свою любовь. Снимать планируем на двух языках - русском и английском. Пригласим музыкантов, композиторов. Роли предложены известным певцам Аиде Гарифуллиной (сопрано), Тельману Гужевскому (тенор). Музыкальным редактором выступит дирижер, пианист Фабио Мастранджело.



С Игорем Угольниковым задумали сделать фильм "Учености плоды". Снова Великая Отечественная война, 1943-1944 годы. Немцы захватили Пушкиногорье, наши герои защищают могилу Пушкина. В главной роли видим Сергея Безрукова, он сыграет местного жителя, который уходит в партизанский отряд, как в "Проверке на дорогах" у Алексея Германа-старшего. Уже этим летом начнем снимать в Псковской и Ленинградской областях и в павильонах "Ленфильма".

Будет ли снят фильм "Запах фиалки", история от Ивана Охлобыстина, о котором сообщалось еще года два назад?

Эдуард Пичугин: Да. Это приключенческий детектив, лихо закрученный, с хорошей драматургией. О молодом журналисте, "диванном" блогере, попавшем в горячую точку на Ближнем Востоке и вступившем в борьбу с ИГИЛ. События 2016 года: Москва, Сирия, молодежь, боевые действия…

Теперь кинопроизводители могут вернуть часть затрат, если выберут для съемки своих фильмов территорию того или иного региона. У "Ленфильма" есть подобные соглашения с администрациями?

Эдуард Пичугин: Это очень полезная практика, долго к этому шли. Во всем мире присутствует практика привлечения кинематографистов из других стран или регионов. Регионам выгодно: они возвращают через рибейты часть средств, потраченных на производство фильма. Первыми на это пошли Калининградская и Псковская области. Также мы подписали соглашение с Карелией. Планируем сотрудничать с Новгородской областью.

У вас есть "Ленфильм-клуб", объединяющий зрителей и профессионалов кино, которому нет аналогов. Зачем вам такая нагрузка?

Эдуард Пичугин: Чтобы заинтересовать молодежь отечественным кино. Придумали новый формат в 2017 году. "Ленфильм-клуб" работает на регулярной, еженедельной, а не время от времени основе. Показываем разножанровые картины, со многими из которых зрителям не пришлось встретиться ранее, фестивальное кино. Организуем встречи с создателями картин и приглашенными экспертами, и проходит онлайн-общение, обсуждение фильмов. У нас на студии зал на 200 мест. Когда осуществили интернет-трансляцию через портал "Культура. РФ", подключились площадки в Калининграде, Пскове, Президентская библиотека в Петербурге, вузы, то аудитория превысила 500 тысяч человек. Такой формат необходим для думающего зрителя. Кинозал без попкорна, место встреч кинематографистов с публикой на старейшей киностудии страны.