Президент ОСК назвал основную ударную силу будущего авианосца России

Президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов назвал основную боевую силу будущего российского авианосца. Это ударные беспилотники.

Об этом Алексей Рахманов заявил в интервью радио "Звезда". Он предположил, что авианосец в перспективе может из-за этого уже и не называться авианосцем. Не каждый беспилотник вернется на базу.

Ставка на беспилотники связана прежде всего с изменением военной доктрины Российской Федерации, в которой главный упор будет делаться на сокращение рисков для жизни военнослужащих, пишет РИА Новости. Правда, концепция нового авианосца пока не утверждена.

Сказал Алексей Рахманов и о модернизации тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов". Не вдаваясь в секретные подробности, он отметил, что это будет новая компонентная база, новые возможности, новая связь, новая система ПВО, обновленная энергетика, которая даст возможность выйти на максимальную скорость.

Напомним, на 82-м судоремонтном заводе в Мурманске, где проходил ремонт авианосец "Адмирал Кузнецов", в октябре прошлого года затонул плавучий док ПД-50. Один кран упал на палубу, пробив дыру. Авианосец отбуксировали на завод № 35. Сейчас "Адмирал Кузнецов" там находится на модернизации. На корабле заменят котлы, поставят новые узлы и механизмы. Тяжелый авианесущий крейсер получит новую зенитную ракетную систему большой дальности "Полимент-Редут". После модернизации он сможет служить еще не менее двадцати лет.