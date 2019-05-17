Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
17.05.2019,  
20:07
Текст:  Светлана Цыганкова

Президент ОСК назвал основную ударную силу будущего авианосца России

Фото: Лев Федосеев/ТАСС Фото: Лев Федосеев/ТАСС
Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов назвал основную боевую силу будущего российского авианосца. Это ударные беспилотники.

Фото: Павлен Кононов/ РИА Новости
Россия построит атомный авианосец

Об этом Алексей Рахманов заявил в интервью радио "Звезда". Он предположил, что авианосец в перспективе может из-за этого уже и не называться авианосцем. Не каждый беспилотник вернется на базу.

Ставка на беспилотники связана прежде всего с изменением военной доктрины Российской Федерации, в которой главный упор будет делаться на сокращение рисков для жизни военнослужащих, пишет РИА Новости. Правда, концепция нового авианосца пока не утверждена.

Сказал Алексей Рахманов и о модернизации тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов". Не вдаваясь в секретные подробности, он отметил, что это будет новая компонентная база, новые возможности, новая связь, новая система ПВО, обновленная энергетика, которая даст возможность выйти на максимальную скорость.

Напомним, на 82-м судоремонтном заводе в Мурманске, где проходил ремонт авианосец "Адмирал Кузнецов", в октябре прошлого года затонул плавучий док ПД-50. Один кран упал на палубу, пробив дыру. Авианосец отбуксировали на завод № 35. Сейчас "Адмирал Кузнецов" там находится на модернизации. На корабле заменят котлы, поставят новые узлы и механизмы. Тяжелый авианесущий крейсер получит новую зенитную ракетную систему большой дальности "Полимент-Редут". После модернизации он сможет служить еще не менее двадцати лет.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
ВМФ России
Фото: U.S. Air Force/ Wikimedia.org
Видео: Бомбардировщик B-2 сбросил две гигантские бомбы 12:30
Британский фрегат сопроводил БПК "Североморск" в Ла-Манше 16.05.2019
Испытания новейших фрегата и корвета продолжаются на Балтфлоте 15.05.2019
корабли
Видео: атаку на корабль показали с ракеты 16.05.2019
У новых кораблей ВМС Украины обнаружен постоянный крен 15.05.2019
модернизация
Новый прицел "Гефест" сделает неуправляемые авиабомбы высокоточными 09.05.2019
Великобритания на треть сократит число танков Challenger 2 22.04.2019