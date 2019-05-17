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17.05.2019 18:03
Рубрика: В мире
Проект: В регионах

Расширилось число участников Хартии по защите адвокатуры

Текст: Владислав Куликов

Союз адвокатов Республики Молдова присоединился к Хартии основополагающих принципов адвокатской деятельности. Это произошло в Санкт-Петербурге на конференции Федеральной палаты адвокатов.

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
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Таким образом, число участников Хартии достигло десяти. Также было подписано соглашение о сотрудничестве между ФПА РФ и Союзом адвокатов Республики Молдова. Подписи под документом поставили президент Федеральной палаты адвокатов РФ Юрий Пилипенко и председатель Союза адвокатов Республики Молдова Еманоил Плошница.

Напомним, что хартия была подписана три года назад в Санкт-Петербурге. Тогда подписи под документом поставили представители адвокатских сообществ восьми государств - Республики Армения, Республики Беларусь, Грузии, Республики Казахстан, Киргизской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан.

Участники Хартии поддерживают и продвигают базовые принципы адвокатуры, в том числе принцип независимости адвокатов, принцип соблюдения адвокатской тайны и другие.

 

В мире экс-СССР Молдавия Власть Право Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Проблемы адвокатуры
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