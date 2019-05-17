Расширилось число участников Хартии по защите адвокатуры

Союз адвокатов Республики Молдова присоединился к Хартии основополагающих принципов адвокатской деятельности. Это произошло в Санкт-Петербурге на конференции Федеральной палаты адвокатов.

Таким образом, число участников Хартии достигло десяти. Также было подписано соглашение о сотрудничестве между ФПА РФ и Союзом адвокатов Республики Молдова. Подписи под документом поставили президент Федеральной палаты адвокатов РФ Юрий Пилипенко и председатель Союза адвокатов Республики Молдова Еманоил Плошница.

Напомним, что хартия была подписана три года назад в Санкт-Петербурге. Тогда подписи под документом поставили представители адвокатских сообществ восьми государств - Республики Армения, Республики Беларусь, Грузии, Республики Казахстан, Киргизской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан.

Участники Хартии поддерживают и продвигают базовые принципы адвокатуры, в том числе принцип независимости адвокатов, принцип соблюдения адвокатской тайны и другие.