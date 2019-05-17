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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Архангельске волонтеры отремонтируют памятник архитектуры

Текст: Диана Титенко (Архангельск)
Фото: Диана Титенко Фото: Диана Титенко
Фото: Диана Титенко

В столице Поморья волонтеры - участники фестиваля "Том Сойер Фест" - проведут ремонтные работы в Доме коммерческого собрания, более известном как "Марфин дом".

Этот памятник архитектуры второй половины XIX века на пешеходной улице станет первым объектом в городе, который приведут в порядок в рамках "Том Сойер Феста". Фестиваль, посвященный восстановлению исторической среды, охватил уже 45 городов России, но до Архангельска добрался впервые. Инициатором его проведения стало движение инициативных горожан под названием "Архиважно".

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- Фестиваль дает всем неравнодушным жителям Архангельска шанс внести свою лепту в сохранение его культурного наследия, - отметила участница движения "Архиважно" Светлана Маркова. - Основной рабочей силой проекта станут волонтеры. Мы будем рады каждому, кто придет на фестивальную площадку. Профессиональный уровень не важен.

Работы уже начались: участники проекта прибрали территорию вокруг памятника, согласовали демонтаж ненужной части забора и подобрали цвета для покраски.

Дом коммерческого собрания находится в ведении государственного музея деревянного зодчества "Малые Корелы" и является объектом культурного наследия.

Фото: mos.ru
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- Заниматься реставрацией памятника мы не вправе, но законодательство позволяет нам проводить ремонтные работы совместно с общественными движениями, - пояснил заместитель директора музея Сергей Грошев. - Под присмотром специалистов фасады расчистят от старой краски, затем их заново покрасят в три цвета, подобранные по архивным документам. Параллельно будут идти работы по восстановлению крыльца дома и воссозданию элементов фасада.

В результате знаковое для города здание должно обрести исторический облик. Официально фестиваль в Архангельске стартует 25 мая.

"Том Сойер Фест", в рамках которого историческую среду восстанавливают силами волонтеров на средства спонсоров и краудфандинга, придумали жители Самары в 2015 году. К 2019-му отремонтировано уже 54 здания в 45 городах.

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