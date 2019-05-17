В Карелии из горящей амбулатории эвакуировали больных и медиков

В Шелтозерской поселковой амбулатории в пятницу произошел пожар. Из здания эвакуировали больных и медицинский персонал.

Информацию о возгорании пожарные получили в 12.04. Сразу же к месту ЧП направились пожарно-спасательные подразделения Прионежского района. К тушению привлекли более пятидесяти человек и 18 единиц техники, сообщили в правительстве Карелии. В Шелтозеро выехали министры МЧС и здравоохранения Карелии.

Из здания эвакуировали 11 больных и четверых медицинских работников. Пока их разместили в местном доме культуры. Семерых лежачих пациентов отвезут в Ладвинскую больницу. При пожаре никто не пострадал.

По предварительной версии, причиной возгорания амбулатории мог стать пал сухой травы.