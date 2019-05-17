В Коми будут судить пациента, направившего пистолет на врача

В Усть-Вымском районе Коми под суд пойдет 42-летний житель города Микуня. Он напал на бригаду скорой помощи и угрожал им пистолетом.

Как сообщает прокуратура Коми, нападение произошло в октябре 2017 года в квартире по улице Пионерской. "Скорую" вызвали к мужчине, которого соседи обнаружили в квартире с окровавленной головой.

Визиту врачей мужчина не обрадовался, он достал пистолет и направил его на бригаду "скорой". Медработников спасло то, что в квартиру они пришли в сопровождении сотрудника полиции.

Врачи вышли из квартиры, полицейский остался один на один с дебоширом и начал переговоры. Ситуация разрешилась благодаря соседу крепкого сложения, который забежал в квартиру и обхватил вооруженного мужчину.

Полицейский задержал дебошира и лишь после этого врачи смогли оказать ему медицинскую помощь. Тут же выяснилось, что предмет, похожий на пистолет марки "ПМ" является на самом деле пневматическим, но внешне он неотличим от боевого.

На мужчину завели уголовное дело за угрозы убийством. Сейчас расследование дела завершено и в ближайшие дни начнутся первые судебные заседания.