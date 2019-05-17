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17.05.2019 14:18
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Мурманске нашли свалку воинских надгробий

Текст: Алексей Михайлов (Мурманск)
Фото: Алексей Михайлов/РГ Фото: Алексей Михайлов/РГ
Фото: Алексей Михайлов/РГ

В Мурманске на Верхнеростинском шоссе возле строения №55 горожане обнаружили целую свалку старых надгробий с воинских захоронений, оставшихся после реконструкции большого мемориала в Долине Славы, в 70 километрах от областного центра. Мемориальные плиты с фамилиями и фотографиями бойцов, расколотые и изуродованные, свалены вперемешку со старыми бордюрами, металлоломом и строительным мусором.

Фото: Михаил Воскресенский/ТАСС
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- Да, это надгробия из Долины Славы, - подтвердил "РГ" председатель Координационного совета поисковых отрядов Мурманской области Константин Добровольский. - Когда шло обсуждение плана реконструкции, судьба старых надгробий не оговаривалась вообще, этот вопрос никто не ставил. А ведь это не просто строительный мусор, это человеческая память. Такая свалка - настоящее надругательство!

Безусловно, реконструкция - благое дело, подчеркивает поисковик. Но демонтированные надгробия и плиты со списками павших не следует мешать с мусором.

Долина Славы сегодня находится на балансе комитета по культуре и искусству Мурманской области. Застройщиком во время реконструкции мемориала являлся Мурманский областной краеведческий музей. Но получить комментарий руководства музея не удалось - в канцелярии учреждения корреспонденту "РГ" сообщили, что руководитель музея находится в командировке и вернется не раньше 20 мая.

- Правительством Мурманской области создана комиссия по расследованию ситуации с обнаруженными надгробными плитами, в состав которой будут включены поисковики, общественники, представители "Общероссийского народного фронта", - заявил врио губернатора мурманской области Андрей Чибис. - В пятидневный срок комиссия представит доклад и предложения по исправлению ситуации. Такое циничное отношение к памяти воинов-героев категорически недопустимо, виновные будут наказаны.

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