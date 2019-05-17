В Петербурге школьникам рассказали об Арктике

Ученики петербургской школы №336 Невского района в преддверии Дня полярника встретились с исследователем Владимиром Соколовым, который более сорока лет посвятил изучению Арктики.

Владимир Соколов был участником и руководителем более сорока арктических экспедиций, также он стал одним из инициаторов созданий единой системы информации об обстановке в Мировом океане.

Как сообщает комитет по делам Арктики, встреча школьников с исследователем дала старт серии мероприятий, посвященных Дню полярника, который будет отмечаться 21 мая.

Дата выбрана не случайно, именно в этот день в 1937 году на дрейфующей станции "Северный полюс-1" начала работать первая научно-исследовательская экспедиция.