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17.05.2019 13:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Вологде должник до смерти избил коллектора

Текст: Вера Черенева (Вологда)

В Вологде в суд передано уголовное дело в отношении 31-летнего мужчины, его обвиняют в том, что он до смерти избил битой 40-летнего незнакомца. Обвиняемый заявил, что погибший был коллектором и пытался выбить долг перед микрофинансовой организацией.

Как сообщает Следственный комитет по Вологодской области, конфликт произошел в квартире на Советском проспекте. Хозяин квартиры был пьян, приходу гостя не обрадовался, достал биту и несколько раз ударил его по голове.

В Вологде умер мальчик, избитый год назад в семье опекунов

Визитер упал, потерял сознание, хозяин квартиры сам вызвал "скорую". Одиннадцать дней врачи боролись за жизнь мужчины, но он умер, так и не придя в себя.

В отношении хозяина квартиры возбудили уголовное дело. Он пояснил, что визитер собирался взыскать у него долг за микрозайм в МФО. Но в ходе расследования выяснилось, что погибший мужчина нигде официально не работал. Его связь с кредитными организациями так и не удалось установить.

Независимо от того, с какой целью приходил гость, факт причинения смерти по неосторожности это не отменяет. В региональном СК отмечают, что вологжанину грозит до 15 лет лишения свободы.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область Вологда
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