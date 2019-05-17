В Вологде должник до смерти избил коллектора

В Вологде в суд передано уголовное дело в отношении 31-летнего мужчины, его обвиняют в том, что он до смерти избил битой 40-летнего незнакомца. Обвиняемый заявил, что погибший был коллектором и пытался выбить долг перед микрофинансовой организацией.

Как сообщает Следственный комитет по Вологодской области, конфликт произошел в квартире на Советском проспекте. Хозяин квартиры был пьян, приходу гостя не обрадовался, достал биту и несколько раз ударил его по голове.

Визитер упал, потерял сознание, хозяин квартиры сам вызвал "скорую". Одиннадцать дней врачи боролись за жизнь мужчины, но он умер, так и не придя в себя.

В отношении хозяина квартиры возбудили уголовное дело. Он пояснил, что визитер собирался взыскать у него долг за микрозайм в МФО. Но в ходе расследования выяснилось, что погибший мужчина нигде официально не работал. Его связь с кредитными организациями так и не удалось установить.

Независимо от того, с какой целью приходил гость, факт причинения смерти по неосторожности это не отменяет. В региональном СК отмечают, что вологжанину грозит до 15 лет лишения свободы.