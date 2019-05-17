Астраханские аграрии получат более миллиарда рублей

Новости

Климкин подаст в отставку 15:43
Нового Бэтмена может сыграть звезда "Сумерек" Роберт Паттинсон 15:41
Топ-менеджеры ХК "Торпедо" задержаны по подозрению в растрате 15:37
Садовники Польши просят отменить беспошлинный ввоз фруктов из Украины 15:35
Вышел трейлер российского военного вестерна "Красный призрак" 15:30
В Екатеринбурге открыли "горячую линию" для вопросов о строительстве храма 15:23
Женщина, заразившая подростка ВИЧ, осуждена на три года 15:16
Военный оркестр из КНДР впервые выступит на фестивале "Спасская башня" 15:15
Шойгу заявил о многочисленных ошибках в учебниках географии 15:14
В Саратове выпавшую из окна пенсионерку от смерти спас кондиционер 15:09
Шойгу: Поручения Путина решат проблему отставания географической науки 14:58
В Иркутске водитель без прав сбил ребенка на тротуаре 14:57
Доказано внеземное происхождение амулета Тутанхамона 14:53
В Лаосе нашли более сотни загадочных гигантских каменных кувшинов 14:46
Видео: китайцы быстро собрали разлившуюся из автоцистерны солярку 14:38
В Уфе под домашний арест отпущен третий фигурант дела об изнасиловании 14:31
Под Новосибирском сошли с рельсов вагоны грузового поезда 14:30
В Екатеринбурге затопило частный сектор рядом с новостройками 14:21
В Карелии из горящей амбулатории эвакуировали больных и медиков 14:20
В Мурманске нашли свалку воинских надгробий 14:18
Видео: В Барнауле забил "фонтан" высотой с девятиэтажный дом 14:18
Умерла самая известная кошка планеты Grumpy Cat 13:55
Воронежский врач заплатит 400 тысяч рублей за смерть пациента 13:53
Песков рассказал о возможности встречи Путина и Аббаса 13:47
Евросоюз объявил о создании механизма введения санкций за кибератаки 13:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кадастровая палата расскажет, какие дачи признают самостроем
Кадастровая палата расскажет, какие дачи признают самостроем
29 мая в "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
29 мая в "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Как за одну неделю бесплатно побывать в большинстве музеев
Как за одну неделю бесплатно побывать в большинстве музеев
17.05.2019 15:01
Проект: В регионах

Астраханские аграрии получат более миллиарда рублей

Текст: Ирина Поволоцкая
На поддержку сельского хозяйства Астраханской области в этом году направят более одного миллиарда рублей. Об этом сообщил врио губернатора региона Сергей Морозов на заседании областного парламента, где он выступил с ежегодным отчетом о деятельности регионального правительства.
Фото: Максим Коротченко Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области
Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области

По словам главы региона, одна из ведущих сфер региональной экономики - АПК - демонстрирует уверенный рост.

Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
Астраханцам добавят льгот

- Наши аграрии - лидеры в выращивании верблюдов и производстве баранины, - сообщил Сергей Морозов. - В 2018 году за пределы страны реализовано более пяти тысяч тонн баранины. Это в 100 раз превышает уровень 2017 года и позволяет активизировать торговые связи с Ираном. В целом экспорт сельхозпродукции из Астраханской области по итогам прошлого года вырос в 1,6 раза. Немаловажную роль в продвижении местных товаров сыграли бюджетные субсидии: в 2018 году в отрасль было направлено более 900 миллионов рублей, а в этом - сумма превысит один миллиард.

Глава региона отметил, что основные итоговые показатели 2018 года позволяют говорить о положительных тенденциях развития региона. Валовой региональный продукт в 2018 году вырос до 499 миллиардов рублей, причем темп его прироста - 6,2 процента за год - выше среднероссийского. Консолидированный региональный бюджет достиг 56 миллиардов рублей, из которых 43 миллиарда - собственные доходы. На 5,5 миллиарда рублей за год снизился государственный долг.

Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области
Астраханская область в три раза увеличила объем несырьевого экспорта

Астраханские строители за год ввели около 330 тысяч квадратных метров жилья, обеспечив новыми квартирами в том числе и льготников. Свое жилье получили 96 детей-сирот, а также ветераны Великой Отечественной войны и других боевых действий, и люди с ограниченными возможностями. Впервые за двадцать лет в регионе начали строить дома культуры. Первый в Приволжском районе уже открыли, еще три строят в селах Володарского и Енотаевского районов.

Подробно остановившись на итогах каждого направления социально-экономического развития области, глава региона заметил, что снижать темпы ни в коем случае нельзя.

Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области
В Астрахани реконструируют "ливневку" и очистные сооружения

- Все показатели развития региона должны быть существенно улучшены. До 2024 года нам нужно достичь стратегических целей: увеличить продолжительность жизни до 78 лет, обеспечить рост доходов, вдвое снизить уровень бедности. Создать экспортно-ориентированный сектор в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе, - подытожил Сергей Морозов - В нашей "Стратегии Действия" определены приоритетные задачи, которые должны быть решены до 2024 года.

14 мая на совещании по социально-экономическому развитию региона Владимир Путин поддержал программу социально-экономического развития региона.

Кстати

Отдельное внимание глава региона уделил развитию социальной сферы. В 2018 году более 800 миллионов рублей было инвестировано в развитие спортивной инфраструктуры. Сданы в эксплуатацию футбольные поля и мини-стадионы в Астрахани, Черноярском, Харабалинском Приволжском и Камызякском районах. Серьезные перемены в сфере образования: в течение прошлого года в детсадах организовали 540 дополнительных мест, продолжается постепенный перевод школ на обучение в одну смену. На модернизацию детских поликлиник и больниц уже выделено более 100 миллионов рублей. В 2019 году в регионе будет построено и отремонтировано 18 ФАПов, три амбулатории, две участковые больницы и две районные поликлиники. По 41 социальному объекту подтверждено федеральное финансирование в сумме пяти миллиардов рублей. Деньги пойдут на строительство трех школ, 26 физкультурно-оздоровительных комплексов, Центра гребных видов спорта и шести сельских домов культуры.

Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область Астраханская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко
Следствие установило заказчиков и исполнителей убийства Захарченко
Оператор "Северного потока-2" допустил перенос срока сдачи проекта
Помпео охарактеризовал переговоры с Путиным как успешные
Спикер Верховной Рады Парубий объявил о развале парламентской коалиции