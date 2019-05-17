Астраханские аграрии получат более миллиарда рублей

На поддержку сельского хозяйства Астраханской области в этом году направят более одного миллиарда рублей. Об этом сообщил врио губернатора региона Сергей Морозов на заседании областного парламента, где он выступил с ежегодным отчетом о деятельности регионального правительства.

По словам главы региона, одна из ведущих сфер региональной экономики - АПК - демонстрирует уверенный рост.

- Наши аграрии - лидеры в выращивании верблюдов и производстве баранины, - сообщил Сергей Морозов. - В 2018 году за пределы страны реализовано более пяти тысяч тонн баранины. Это в 100 раз превышает уровень 2017 года и позволяет активизировать торговые связи с Ираном. В целом экспорт сельхозпродукции из Астраханской области по итогам прошлого года вырос в 1,6 раза. Немаловажную роль в продвижении местных товаров сыграли бюджетные субсидии: в 2018 году в отрасль было направлено более 900 миллионов рублей, а в этом - сумма превысит один миллиард.

Глава региона отметил, что основные итоговые показатели 2018 года позволяют говорить о положительных тенденциях развития региона. Валовой региональный продукт в 2018 году вырос до 499 миллиардов рублей, причем темп его прироста - 6,2 процента за год - выше среднероссийского. Консолидированный региональный бюджет достиг 56 миллиардов рублей, из которых 43 миллиарда - собственные доходы. На 5,5 миллиарда рублей за год снизился государственный долг.

Астраханские строители за год ввели около 330 тысяч квадратных метров жилья, обеспечив новыми квартирами в том числе и льготников. Свое жилье получили 96 детей-сирот, а также ветераны Великой Отечественной войны и других боевых действий, и люди с ограниченными возможностями. Впервые за двадцать лет в регионе начали строить дома культуры. Первый в Приволжском районе уже открыли, еще три строят в селах Володарского и Енотаевского районов.

Подробно остановившись на итогах каждого направления социально-экономического развития области, глава региона заметил, что снижать темпы ни в коем случае нельзя.

- Все показатели развития региона должны быть существенно улучшены. До 2024 года нам нужно достичь стратегических целей: увеличить продолжительность жизни до 78 лет, обеспечить рост доходов, вдвое снизить уровень бедности. Создать экспортно-ориентированный сектор в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе, - подытожил Сергей Морозов - В нашей "Стратегии Действия" определены приоритетные задачи, которые должны быть решены до 2024 года.

14 мая на совещании по социально-экономическому развитию региона Владимир Путин поддержал программу социально-экономического развития региона.

Кстати

Отдельное внимание глава региона уделил развитию социальной сферы. В 2018 году более 800 миллионов рублей было инвестировано в развитие спортивной инфраструктуры. Сданы в эксплуатацию футбольные поля и мини-стадионы в Астрахани, Черноярском, Харабалинском Приволжском и Камызякском районах. Серьезные перемены в сфере образования: в течение прошлого года в детсадах организовали 540 дополнительных мест, продолжается постепенный перевод школ на обучение в одну смену. На модернизацию детских поликлиник и больниц уже выделено более 100 миллионов рублей. В 2019 году в регионе будет построено и отремонтировано 18 ФАПов, три амбулатории, две участковые больницы и две районные поликлиники. По 41 социальному объекту подтверждено федеральное финансирование в сумме пяти миллиардов рублей. Деньги пойдут на строительство трех школ, 26 физкультурно-оздоровительных комплексов, Центра гребных видов спорта и шести сельских домов культуры.