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17.05.2019 12:25
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Глава Адыгеи провел переговоры с послом Туркменистана в России

Текст: Олег Сергеев (Адыгея)
В Доме Правительства Республики Адыгея прошла рабочая встреча главы РА Мурата Кумпилова и чрезвычайного и полномочного посла Туркменистана в России Батыра Ниязлиева, который прибыл в Майкоп.
Фото: Алексей Гусев Фото: Алексей Гусев
Фото: Алексей Гусев

В ходе встречи были обсуждены вопросы развития дружеских и деловых отношений, а также совместных образовательных проектов.

Фото: Алексей Гусев
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В переговорах приняли участие: представитель министерства иностранных дел Туркменистана Бегенч Оразмаммедов, руководитель администрации главы РА и Кабинета министров Мурат Тхакушинов, представитель МИД РФ Игорь Терзиян, заместитель премьер-министра РА Наталья Широкова, министр экономического развития и торговли Анзаур Куанов, министр культуры Юрий Аутлев, министр образования и науки Анзаур Керашев, ректор МГТУ Саида Куижева, врио ректора АГУ Дауд Мамий, декан международного факультета АГУ Сусанна Тлехатук.

Приветствуя почетного гостя, Мурат Кумпилов отметил готовность Адыгеи вносить вклад в развитие взаимовыгодных связей в рамках стабильного российско-туркменского государственного диалога.

"У наших стран общее прошлое, накоплен большой опыт взаимодействия, что сегодня служит крепкой основой для дальнейшего укрепления дружеских, стабильных взаимоотношений наших государств. Как вы и сами хорошо знаете, главы наших государств регулярно встречаются, за последние годы подписаны важные документы о стратегическом партнерстве наших государств, о межправительственном, межведомственном сотрудничестве", - подчеркнул Мурат Кумпилов.

Было отмечено, что развитие отношений касается и социальной сферы, и экономики, и гуманитарных связей. Отдельное внимание уделяется сотрудничеству в сфере образования. Это в полной мере касается и Адыгеи. Сегодня в вузах республики обучается более 2,5 тысячи студентов из Туркменистана.

Мурат Кумпилов обратил внимание на то, что и в АГУ, и в МГТУ обеспечиваются условия для международной студенческой мобильности, поддерживается межкультурная среда - все это вносит свой существенный вклад в укрепление гуманитарных и экономических связей народов разных стран, и в данном случае - с народом Туркменистана. Важным аспектом сотрудничества по линии образования является также поддержка и продвижение русского языка. На это в свое время обратил внимание президент России.

"Как вы правильно заметили, отношения между Туркменистаном и Россией имеют общее историческое прошлое. Сегодня сотрудничество с РФ и регионами вашей страны базируется на принципах добрососедства. На последнем заседании Межправительственной Российско-Туркменской комиссии по экономическому сотрудничеству был рассмотрен широкий спектр взаимодействия, в том числе и в сфере образования. Это, пожалуй, самая чувствительная область. Студенты, которые обучаются за рубежом, в том числе и в Адыгее, - наше будущее. Совместная деятельность в образовательной сфере - хороший фундамент для дальнейших многосторонних отношений Туркменистана с вашим регионом", - отметил Батыр Ниязлиев.

Подробнее о том, какая работа ведется сегодня в вузах республики, в ходе встречи рассказали ректоры университетов.

Фото: Алексей Гусев
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Кроме образовательной сферы, перспективными названы другие направления сотрудничества. Поскольку Адыгея является одним из ведущих в России производителей экологически чистых продуктов питания, экономически выгодным направлением для сотрудничества может стать АПК республики. Адыгея может поставлять в Туркменистан адыгейский сыр, овощи, фрукты. Серьезное внимание уделяется развитию промышленности.

Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии связей и выразили уверенность в том, что деловой визит посла в регион послужит очередным шагом в деле укрепления сотрудничества, откроет новые перспективы партнерства Адыгеи и Туркменистана. Мурат Кумпилов поручил министру экономического развития и торговли РА предоставить полную информацию об экономическом и инвестиционном потенциале республики.

В ходе визита Батыр Ниязлиев сможет ознакомиться с туристско-рекреационными ресурсами, природными достопримечательностями, историей и национальной культурой жителей Адыгеи. Также запланирована встреча посла со студентами из Туркменистана, ознакомление с условиями обучения и проживания студентов.

Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Адыгея Республика Адыгея
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