На проект "Старшее поколение" выделят 100 миллиардов рублей

Правительство займется разработкой программы для восстановления сети домов-интернатов для пожилых людей. Как рассказал Дмитрий Медведев, в ближайшие годы финансирование составит 100 миллиардов рублей.

В пятницу глава правительства прилетел в Ростов-на-Дону, чтобы обсудить реализацию одного из направлений национального проекта "Демография", посвященного старшему поколению. Сегодня его доля в населении страны составляет четверть. В этом смысле Россия находится в русле мировых тенденций. "И мы должны адекватно реагировать на эти демографические изменения, делать так, чтобы люди не просто жили дольше, но оставались активными, здоровыми, имели возможность работать, общаться с близкими, чтобы жизнь в преклонном возрасте не сводилась к походам в поликлинику, а была разнообразной", - подчеркнул премьер. Федеральный проект "Старшее поколение" на эти цели и направлен. В ближайшие годы его финансирование составит 100 миллиардов рублей.

"Мы должны добиться увеличения продолжительности здоровой жизни, продлить именно активный период", - указал Медведев в первую очередь, выделяя ключевые положения федерального проекта. Решающее значение здесь будут иметь профилактические осмотры и диспансеризация. К 2024 году профилактические осмотры должны охватить не менее 70 процентов пожилых людей, не менее 90 процентов пенсионеров с серьезными заболеваниями планируется ставить на постоянное наблюдение.

На селе, где смертность выше, чем в городах, для граждан старше 65 лет будут проводить дополнительные обследования. Если граждане не могут самостоятельно добраться до медучреждений, к ним приедут мобильные бригады. Также задействуют специальный автотранспорт, которым люди смогут приезжать для посещения врачей. "С этого года начинаем закупать для регионов автотранспорт и увеличивать число мобильных бригад - практически до 4 тысяч, - которые смогут приезжать в самые отдаленные районы", - сказал председатель правительства. Министр труда и социальной защиты Максим Топилин рассчитывает, что регионы до 1 июля заключат все контракты на поставку такого автотранспорта. В общей сложности на него выделяются 2,3 миллиарда рублей.

Второй аспект заботы о старшем поколении - создание системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами. В 12 регионах уже ведется соответствующий пилотный проект, в течение следующих двух лет к нему присоединятся еще столько же. "В итоге должна появиться современная модель ухода, которая находится на стыке социального обслуживания и медицинской помощи", - указал Дмитрий Медведев. Система должна учитывать сугубо индивидуальный подход к каждому человеку, добавил он, но ни один человек не должен быть брошен в тяжелых ситуациях.

Третьим пунктом глава кабинета министров выделил необходимость улучшения условий для жизни в домах-интернатах для пожилых людей. "Нам нужно подготовить целую программу, чтобы эту сеть домов-интернатов, домов для престарелых людей восстанавливать заново, так как эта система в значительной степени у нас за последние годы деградировала", - заявил он. И речь не только о состоянии этих учреждений, но и о том, что их не хватает - люди ожидают место в очередях.

Глава Минтруда сообщил, что в этом году начнется строительство 19 таких объектов. Все контракты заключены.