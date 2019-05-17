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17.05.2019 18:38
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин гарантировал финансирование исследований, получивших мегагранты

Текст: Айсель Герейханова (Сочи)
Фото: Константин Завражин
Владимир Путин гарантировал ритмичное финансирование научных исследований. Речь идет о мегагрантах.

"Конечно, недопустимо, когда обещанные, запланированные в рамках проекта средства поступают неритмично или вообще не поступают. Но я уже сказал, что мы на первом этапе обеспечили такое ритмичное финансирование, гарантирую, что это будет и в дальнейшем", - заявил президент на встрече с молодыми учеными в Сочи, которые получили мегагранты.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Глава государства заверил, что никаких проблем с финансированием нет. Главное условие, чтобы исследования были интересными, "устремленные в будущее, результаты которых создают дополнительные возможности развития".

В эту пятницу на встрече Путин обсуждает с молодыми учеными результаты государственной поддержки таких исследований.

Программа мегагрантов была начата в 2010 году и продлится до 2020 года. Ожидается, что этот проект приведет к возвращению ведущих российских ученых, ранее уехавших работать в иностранные университеты и лаборатории.

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