Путин гарантировал финансирование исследований, получивших мегагранты

Владимир Путин гарантировал ритмичное финансирование научных исследований. Речь идет о мегагрантах.

"Конечно, недопустимо, когда обещанные, запланированные в рамках проекта средства поступают неритмично или вообще не поступают. Но я уже сказал, что мы на первом этапе обеспечили такое ритмичное финансирование, гарантирую, что это будет и в дальнейшем", - заявил президент на встрече с молодыми учеными в Сочи, которые получили мегагранты.

Глава государства заверил, что никаких проблем с финансированием нет. Главное условие, чтобы исследования были интересными, "устремленные в будущее, результаты которых создают дополнительные возможности развития".

В эту пятницу на встрече Путин обсуждает с молодыми учеными результаты государственной поддержки таких исследований.

Программа мегагрантов была начата в 2010 году и продлится до 2020 года. Ожидается, что этот проект приведет к возвращению ведущих российских ученых, ранее уехавших работать в иностранные университеты и лаборатории.