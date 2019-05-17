Новости

СК выяснит, как на свалке под Мурманском оказались воинские надгробия 20:11
Президент ОСК назвал основную ударную силу будущего авианосца России 20:07
Путин обсудит с главой РАН проблему приглашения в РФ иностранных ученых 19:59
Путин пообещал упростить систему распоряжения грантами 19:55
К достройке ЖК "Окский берег" могут привлечь инвестора 19:49
В Волгограде 13 человек пострадали в ДТП с маршруткой и "КамАЗом" 19:39
В Совфеде назвали значение упрощенного гражданства РФ для Донбасса 19:22
Путин призвал создать условия для возвращения ученых, уехавших из России 19:18
На Ставрополье СК проверит вину врачей в гибели ребенка 19:14
Пьяная пенсионерка заплатит штраф за дебош на борту самолета в Крым 19:05
В резиденции посла Великобритании в Москве произошло возгорание 19:01
Матвиенко о решении Совета Европы: Справедливость восторжествовала 18:40
Глушаков не полетел со "Спартаком" на матч с "Крыльями Советов" 18:36
Московские суворовцы победили на фестивале "Старт в науку" 18:14
Протестную группу в Екатеринбурге дискредитировали нарушители порядка 18:13
Матвиенко: Санкции США не остановят "Северный поток-2" и "Турецкий поток" 18:08
Расширилось число участников Хартии по защите адвокатуры 18:03
Принц Гарри и Меган Маркл рассказали, где родился их первенец 18:01
Следствие попросило продлить арест Абызову до 25 июля 17:58
Пушков: Главное, чтобы места Климкина и Турчинова не заняли их клоны 17:57
В Архангельске волонтеры отремонтируют памятник архитектуры 17:57
Двое руководителей Росрезерва арестованы за мошенничество на 3 млрд 17:52
В Петербурге детей из захламленной квартиры вернули матери 17:45
Возбуждено дело об обнаружении в поликлинике "забытого" 2-летнего ребенка 17:42
В Севастополе проведут экспертизу по делу об отказе в лечении онкобольной 17:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кадастровая палата расскажет, какие дачи признают самостроем
Кадастровая палата расскажет, какие дачи признают самостроем
29 мая в "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
29 мая в "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Как за одну неделю бесплатно побывать в большинстве музеев
Как за одну неделю бесплатно побывать в большинстве музеев
17.05.2019 19:59
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин обсудит с главой РАН проблему приглашения в РФ иностранных ученых

Текст: Айсель Герейханова (Сочи)

Владимир Путин пообещал обсудить с президентом Российской академией наук (РАН) возможность привлечения иностранных специалистов в научно-исследовательские институты академии (НИИ).

Путин пообещал упростить систему распоряжения грантами
Фото: Константин Завражин/РГ
Путин гарантировал финансирование исследований, получивших мегагранты

Во время встречи президента в Сочи с получателями мегагрантов один из участников совещания рассказал Путину, что недавно ему не удалось пригласить профессора из Японии в НИИ. В ответ глава государства сказал, что первый раз слышит о таких правилах в Академии наук.

"Я поговорю с президентом Академии, первый раз об этом слышу", - заметил Путин.

Помощник президента Андрей Фурсенко, также принимавший участие в заседании, заметил, что вопрос можно обсудить с министром науки и высшего образования РФ Михаилом Котюковым.

Ранее во время в ходе этой встречи президент также призвал создать условия для возвращения ученых, уехавших из России.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Наука и образование РАН Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин призвал создать условия для возвращения ученых, уехавших из России
Матвиенко: Санкции США не остановят "Северный поток-2" и "Турецкий поток"
Пушков: Главное, чтобы места Климкина и Турчинова не заняли их клоны
В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко
Следствие установило заказчиков и исполнителей убийства Захарченко