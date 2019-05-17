Путин обсудит с главой РАН проблему приглашения в РФ иностранных ученых

Владимир Путин пообещал обсудить с президентом Российской академией наук (РАН) возможность привлечения иностранных специалистов в научно-исследовательские институты академии (НИИ).

Во время встречи президента в Сочи с получателями мегагрантов один из участников совещания рассказал Путину, что недавно ему не удалось пригласить профессора из Японии в НИИ. В ответ глава государства сказал, что первый раз слышит о таких правилах в Академии наук.

"Я поговорю с президентом Академии, первый раз об этом слышу", - заметил Путин.

Помощник президента Андрей Фурсенко, также принимавший участие в заседании, заметил, что вопрос можно обсудить с министром науки и высшего образования РФ Михаилом Котюковым.

Ранее во время в ходе этой встречи президент также призвал создать условия для возвращения ученых, уехавших из России.