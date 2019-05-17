Путин призвал создать условия для возвращения ученых, уехавших из России

Владимир Путин заявил, что необходимо привлекать в Россию ученых, которые уехали в другие страны заниматься научной деятельностью.

"Что касается миграции российских ученых по миру, то это было, произошло. Нам нужно делать сейчас все, чтобы люди жили все-таки в среде своего родного языка и своей родной культуры и могли бы общаться с коллегами по всему миру, имея основным местом своего пребывания свою родину", - заявил Путин на встрече с молодыми учеными и получателями мегагрантов. Президент при этом отметил, что уже сейчас многие российские специалисты так или иначе возвращаются: кто-то "на полную катушку" работает в России, кто-то частично. Поэтому, по его мнению, в том, что ученые когда-то уехали, есть, как минусы, так и плюсы, ведь "что-то там получив, сейчас они работают здесь".

"Я проблем больших не вижу. Наоборот, мне кажется, надо извлечь из этого какую-то пользу", - добавил президент.