СК раскрыл подробности авиадебоша пенсионерки в Крыму

Главное следственное управление СК РФ по Республике Крым раскрыло подробности инцидента с пожилой жительницей Владимирской области, устроившей дебош на борту самолета Москва-Симферополь рейсом "Уральских авиалиний". Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

- Пассажир в состоянии алкогольного опьянения грубо нарушила общественный порядок, нецензурно выражалась в адрес бортпроводников, провоцируя конфликт. Требованиям экипажа прекратить преступные действия, она не подчинилась.

Также пенсионерка, которой предложили дождаться сигнала "отстегнуть ремни" на свое кресле, начала дергать бортпроводницу за волосы и ударила ее по лицу.

Находившуюся в состоянии алкогольного опьянения 65-летнюю женщину направили на медицинское освидетельствование. Следственный комитет проводит проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.