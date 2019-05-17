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17.05.2019 13:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК раскрыл подробности авиадебоша пенсионерки в Крыму

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

Главное следственное управление СК РФ по Республике Крым раскрыло подробности инцидента с пожилой жительницей Владимирской области, устроившей дебош на борту самолета Москва-Симферополь рейсом "Уральских авиалиний". Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В аэропорту Симферополя задержали авиадебоширку из Владимирской области

- Пассажир в состоянии алкогольного опьянения грубо нарушила общественный порядок, нецензурно выражалась в адрес бортпроводников, провоцируя конфликт. Требованиям экипажа прекратить преступные действия, она не подчинилась.

Также пенсионерка, которой предложили дождаться сигнала "отстегнуть ремни" на свое кресле, начала дергать бортпроводницу за волосы и ударила ее по лицу.

Находившуюся в состоянии алкогольного опьянения 65-летнюю женщину направили на медицинское освидетельствование. Следственный комитет проводит проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Дебоши в самолетах
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