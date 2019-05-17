В Краснодаре вынужденно сел летевший из Кипра в Самару Boeing 737

Пассажирский лайнер Boeing 737, следовавший из кипрского курорта Ларнака в Самару, совершил внештатную посадку в аэропорту Краснодара сегодня ночью в пятницу. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании "Россия".

Причиной приземления, по данным ее представителя, стало срабатывание одного из датчиков.

Как уточнил представитель компании, пассажирам на борту были оказаны услуги согласно федеральным авиационным правилам. Из Краснодара самолет вылетел этой же ночью в 02.17 по московскому времени.