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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Краснодаре вынужденно сел летевший из Кипра в Самару Boeing 737

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Пассажирский лайнер Boeing 737, следовавший из кипрского курорта Ларнака в Самару, совершил внештатную посадку в аэропорту Краснодара сегодня ночью в пятницу. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании "Россия".

Фото: iStock
При посадке самолета в аэропорту Якутска разрушилось шасси

Причиной приземления, по данным ее представителя, стало срабатывание одного из датчиков.

Как уточнил представитель компании, пассажирам на борту были оказаны услуги согласно федеральным авиационным правилам. Из Краснодара самолет вылетел этой же ночью в 02.17 по московскому времени. 

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