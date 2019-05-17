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17.05.2019 11:29
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Крыму отменили повышение тарифов на тепло с 1 июля 2019 года

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

Планового повышения тарифов с 1 июля 2019 года на тепловую энергию, генерируемую ГУП "Крымтеплокоммунэнерго" и АО "КрымТЭЦ", не будет. Об этом сообщил Государственный комитет по ценам и тарифам Крыма.

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- С 2020 года республика переходит на общероссийскую модель тарифного регулирования - изменение тарифов на коммунальные услуги один раз в год, - пояснил глава комитета Юрий Новосад. - Предваряя ввод этой модели, в этом году будет отменено запланированное на 1 июля повышение тарифов на тепло для населения до 15 процентов. Это одна из первых мер социальной доступности тарифов для населения.

"Крымтеплокоммунэнерго" и "КрымТЭЦ" - основные производители тепла на полуострове. На их долю приходится свыше 80 процентов потребителей в республике. Последний раз тарифы на тепловую энергию повышались в Крыму 1 января 2019 года на средний уровень инфляции. Тогда для жителей Симферополя, Белогорска и Бахчисарая они составили 2722,43 рубля за гигакалорию, Алушты - 2742,62, Ялты - 2987,29, Джанкоя - 2987,29, Керчи - 2800,84, Феодосии, Евпатории - 2411,23, Судака - 2987,29 рублей.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Регулирование энерготарифов
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