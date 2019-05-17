В Волгограде 13 человек пострадали в ДТП с маршруткой и "КамАЗом"

В Советском районе Волгограда маршрутное такси столкнулось с грузовиком. В результате ДТП пострадали 13 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

По данным агентства, ЧП произошло в 19.30 по местному времени на Университетском проспекте. "КамАЗ" столкнулся с маршрутным такси номер 15С, которое от удара врезалось в столб. По словам водителя грузовика, у него отказали тормоза.

По предварительным данным, в результате аварии пострадали 13 человек. Они госпитализированы. Состояние четверых оценивается врачами как тяжелое.