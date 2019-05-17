АО "Ямалкоммунэнерго" приступает к ремонту на сетях

Для коммунальщиков Ямала начинается горячая пора реализации запланированных на сезон программ: капитальные и текущие ремонты инженерных сетей, приобретение и замена оборудования, очистка котлов и резервуаров, завоз ГСМ и другие значимые мероприятия для функционирования систем жизнеобеспечения на территории присутствия АО "Ямалкоммунэнерго".

В рамках Программ ремонтов филиалов Общества в 2019 году всего запланировано отремонтировать порядка 35 км тепловых сетей (в однотрубном исчислении). Из них самые масштабные работы придутся на город Муравленко - 8,7 км и Пуровский район - около 7,5 км.

Что касается водопроводных сетей, то здесь запланированы к ремонту 13,5 км труб. Из них 3,6 км в Губкинском и более 3 км в Пуровском районе. Подлежат ремонту примерно 14 км электрических сетей, из них 5,6 км в Тазовском районе и около 3,9 в Приуральском. Предпочтение отдается муниципалитетам, где больше всего изношены сети и требуется их обновление.

Филиал в г. Муравленко "Тепло" с 14 мая уже приступил к промывке магистральных и внутриквартальных сетей водоснабжения. Обеспечить безаварийную подачу воды и тепла потребителям позволит частичная замена изношенных участков магистральных и внутриквартальных сетей ТВС. В этом году масштабный ремонт предстоит сразу на нескольких участках. На перекрестке улиц Нефтяников и Школьной будут менять трубопровод. Второй участок - это перекресток улиц Муравленко и 70 лет Октября.

Заметим, что после проведения ремонтных работ на сетях коммунальщики обязательно выполнят благоустроительные мероприятия.

В рамках инвестиционной программы в Шурышкарском районе ведется строительство котельных на жидком топливе мощностью 8 МВт в с. Горки и 20 мВт в с. Мужи, взамен старым угольным котельным, что позволит при вводе в эксплуатацию к концу года обеспечить надежное теплоснабжение потребителей.

В планах на лето - произвести техническое освидетельствование электрооборудования котельных в разрезе всех населенных пунктов района, всего 19 объектов. Запланировано приобретение дизельных генерирующих установок в количестве трех штук в с. Азовы, установленной мощностью 500 кВт, а также аварийной дизельной электростанции 200 кВт для котельной №8 с. Мужи.

На днях специалисты филиала уже приступили к работе на сетях по ул. Комсомольская, прокладывают временный водопровод для бесперебойного обеспечения водой населения села Мужи, на период строительства основной магистрали тепловодосети в межотопительный период.

Также коммунальщики проведут текущие ремонты на своих объектах и благоустроят их.

Сайт компании: http://www.yamalkomenergo.ru

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "Ямалкоммунэнерго"