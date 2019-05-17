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17.05.2019 10:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале начальника экзаменационного отдела ГИБДД осудили за указку

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

Ленинский районный суд Магнитогорска вынес приговор по делу бывшего начальника отделения регистрационно-экзаменационного отдела городской ГИБДД, за взятки помогавшего сдать теоретический экзамен на получение водительских прав. Для этого он лазерной указкой подсвечивал экзаменующимся правильные ответы, сообщили в пятницу в прокуратуре региона.

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- В суде установлено, что обвиняемый с 2015-2017 годы использовал служебное положение для получения взяток от экзаменуемых, - сообщила представитель прокуратуры Наталья Мамаева. - Во время сдачи квалификационного теоретического экзамена на знание Правил дорожного движения РФ он показывал правильные ответы согласившимся заплатить и без проверки их фактических знаний выставлял в экзаменационные листы положительные оценки.

Для этого обвиняемый рассаживал заплативших взятку за сдачу экзамена на специальные места, расположение которых не позволяло видеть его манипуляции остальной группе. А затем с помощью лазерной указки показывал на мониторе компьютеров правильные ответы экзаменационных билетов.

Следствие установлено, что на этой нехитрой операции полицейский успел заработать 230 тысяч рублей. Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области.

Подсудимый признан виновным в получении взяток с использованием служебного положения, мелком взяточничестве и превышении должностных полномочий. Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима, со штрафом в размере 300 тысяч рублей и лишением права работать в органах сроком на три года. Также экзаменатора лишили звания майора полиции, отметили в прокуратуре.

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