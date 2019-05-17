Общественникам Югры рассказали, как расходуется бюджет региона

Больше чем на 17 миллиардов рублей выросли за год расходы на развитие социальной сферы Югры. Эти данные были озвучены в ходе публичных слушаний по исполнению бюджета региона за 2018 год.

Отметим, публичные слушания в Югре представляют собой совершено прозрачный механизм контроля за расходованием средств казны региона. В режиме видео-конференц-связи в публичных слушаниях приняли участие руководители органов местного самоуправления муниципальных образований Югры, представители общественности всех 22 муниципалитетов округа. Перед членами общественного совета при департаменте финансов выступила директор ведомства - заместитель губернатора округа Вера Дюдина.

- Для Югры 2018 год сложился благоприятно в части исполнения бюджета по доходам. Первоначально утвержденные параметры были увеличены более чем на 77 млрд рублей. Это связано с корректировкой плана по налогу на прибыль организаций почти на 70 млрд рублей, рассказала Вера Дюдина. - В связи с дополнительно поступившими доходами были скорректированы в сторону увеличения и плановые назначения по расходам на 37 млрд рублей, и сокращен плановый дефицит бюджета на 22,6 млрд рублей. В конечном итоге бюджет был утвержден с профицитом.

Глава ведомства отметила, что исполнение бюджета Югры характеризуется следующими показателями. В 2018 году доходы составили 269,5 млрд рублей, что выше уровня 2017 года на 50,2 процента. Расходы - 232,8 млрд рублей, рост -на 18,4 процента. В итоге профицит бюджета сложился в сумме 36,7 млрд рублей.

- В 2018 году расходы на реализацию государственных программ Югры исполнены в сумме 230,5 млрд рублей, из которых более 151 миллиарда было направлено на социальные программы развития образования, здравоохранения и социальной поддержки граждан, культуры, физкультуры и спорта. Все принятые приоритетные и социальные обязательства, в том числе установленные указами президента России, выполнены в полном объеме, - особо подчеркнула Вера Дюдина.

Еще один важный показатель, озвученный в ходе слушаний: на обеспечение приоритетных задач, обозначенных в указах президента, в 2018 году было направлено 43,3 млрд рублей. Из них около 20,8 миллиарда - на обеспечение жильем югорчан, 9,2 млрд - на достижение целевых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы.

Более 4,1 млрд рублей правительство Югры направило на строительство объектов государственной и муниципальной собственности в рамках адресной инвестиционной программы. В эксплуатацию ввели 43 объекта, из них семь объектов социальной сферы, 14 -жилищно-коммунального комплекса, 7 - пожарной безопасности, 15 - дорожного хозяйства.

Вера Дюдина подчеркнула, что в минувшем году более 39 процентов расходов регионального бюджета, или 91,6 млрд рублей, было передано в бюджеты муниципальных образований Югры.

При этом заместитель губернатора отметила успешное развитие практик инициативного бюджетирования в муниципальных образованиях Югры. По словам Веры Дюдиной, в 2018 году в муниципалитетах было реализовано 302 проекта, большая часть в рамках формирования комфортной городской среды. В качестве поощрения за развитие практик инициативного бюджетирования правительство округа впервые выделило 100 миллионов рублей на предоставление дотаций городским округам и муниципальным районам. Получателями грантов стали десять муниципалитетов.

В ходе слушаний руководители Белоярского, Октябрьского, Кондинского и других районов отметили, что грантовая поддержка поможет продолжить работу по благоустройству. Кроме того, внесли ряд предложений по совершенствованию механизма предоставления межбюджетных трансфертов.

Представители Октябрьского района рассказали, что раньше в районе было много невыкупленного жилья. Благодаря дополнительным средствам, эту проблему удалось решить, и в минувшем году число жителей района, улучшивших свои жилищные условия, выросло на пять процентов.

Глава Белоярского района Сергей Маненков отметил, что хорошо закончившийся бюджетный год, создавшийся профицит бюджета позволили в 2019 году стартовать лучше, чем в прошлом.

- Я уверен, что совместная, кропотливая работа над бюджетом Югры позволит в дальнейшем улучшать качество жизни югорчан и увеличивать ее продолжительность, - подчеркнул глава Белоярского района.

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Напомним, по оценке независимых экспертов, Югра занимает второе место среди субъектов России после Москвы в области налоговой политики. Округ также входит в десятку регионов с наименьшим уровнем долговой нагрузки. По итогам рейтинга по уровню открытости бюджетных данных, проводимых по заказу Минфина России, Югра на протяжении ряда лет входит в десятку лидеров по уровню открытости бюджетных данных (6 место в 2018 году), а среди субъектов, входящих в состав УрФО, занимает три года подряд первое место.