Протестную группу в Екатеринбурге дискредитировали нарушители порядка

Кто бывал в эти дни в сквере у театра Драмы, мог увидеть, что наряду с молодежью, воспитанной на особой протестной культуре города, для которой свойственны корректные, цивилизованные формы проявления несогласия, стали проявлять себя участники, готовые перейти рамки достойного гражданского протеста, а то и явные провокаторы. И чем дольше проходила акция, тем больше их становилось. И чем дальше, тем больше они дискредитировали и саму протестную группу, и главных ее участников: студентов, учащихся колледжей.

По словам мэра Екатеринбурга Александра Высокинского, власть заметила эту тенденцию. Появление молодых людей в балаклавах, фаейров, скандирование "Кто не скачет, тот за храм", стало сигналом, который потребовал усиления мер безопасности на всей территории сквера у театра Драмы. Весь периметр огородили, как это бывает во время проведения массовых мероприятий в городе, а на нескольких входах внутрь были установлены рамки для досмотра вещей желающих пройтись в сквере.

- Думаю, мы покажем некоторые из тех предметов, который были изъяты у молодых людей, заходивших в охраняемый контур, - пообещал градоначальник журналистам.

Одновременно он сообщил, что наиболее развязанные участники протестной группы, те самые молодые люди в балаклавах, как выяснили сотрудники правоохранительных органов, вовсе и не являются жителями Екатеринбурга, приехали сюда из многих городов страны, чтобы воспользоваться гражданским протестом в своих целях.

Впрочем, и среди екатеринбуржцев, участвовавших в протесте, были персонажи, оказывавшиеся в сквере, чтобы вдоволь наораться, устроить недостойную выходку. Особенно заметно это стало именно тогда, когда у сквера сотрудники Росгвардии задерживали пьяных, не пропускали внутрь охраняемой зоны молодежь со спиртным.

Вот почему, заметил мэр, охраняемая зона с пунктами пропуска будет огораживать сквер "столько, сколько надо".