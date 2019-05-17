В Екатеринбурге затопило частный сектор рядом с новостройками

В Екатеринбурге частный сектор на ВИЗе оказался затоплен из-за неисправного дренажа.

После дождей затопило три улицы частного сектора на ВИЗе. Об этом сообщает ОТР. По мнению жителей, они пострадали из-за того, что подрядная организация, которая сторит новые жилые дома по соседству, засыпала дренажные каналы. Компания-застройщик свою вину отрицает.

- В праздничный день неустановленными личностями был осуществлен сброс грунта, засыпка траншеи, по которой осуществлялся сброс воды по уложенным трубам, значит через проезды. Мы на сегодняшний день поставили технику, которая освобождает этот проезд, - сказал телеканалу директор по строительству Сергей Павлов.

Жильцы вызывали МЧС, чтобы откачать воду, но это не помогло. Люди намерены подать жалобу в администрацию района и прокуратуру.