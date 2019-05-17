В ГД предложили думе Екатеринбурга найти компромисс в ситуации с храмом

Окончательное решение по храму в Екатеринбурге должна принимать местная дума, учитывая при этом мнение граждан. Об этом заявил депутат от Свердловской области Павел Крашенинников, говорится в пресс-релизе, поступившем в "РГ".

По его словам, необходимо создать рабочую группу, в которой будут представлены местные власти и жители города. "Необходимо выработать компромиссное предложение и направить его на заседании городской думы. Депутаты должны провести голосование и уже определиться с местом под застройку", - отметил Павел Крашенинников.

В целом же депутат поддерживает инициативу построить храм. "Если мы не будем строить храмы, библиотеки, театры, культурные центры, то будем вынуждены строить тюрьмы, изоляторы, лагеря...", - добавил Крашенинников.