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17.05.2019 13:40
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Кремле дали оценку действиям властей Екатеринбурга

Текст: Кира Латухина

В Кремле не считают, что в Екатеринбурге местные власти работают неэффективно.

На вопрос о том, что раз в городе решили устроить опрос по поводу строительства церкви только после вмешательства президента, не говорит ли это о том, что местные власти не способны сами решить эту ситуацию, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил журналистам: "Нет, не говорит".

Фото: Константин Завражин/РГ
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"Местные власти вели диалог с жителями до заявления президента", - напомнил представитель Кремля. "Президент более четко сформулировал. Как региональная власть они прислушались в том числе к мнению главы государства", - пояснил он. "Говорить о неэффективности работы власти, основываясь на этом, было бы неверно", - добавил Песков.

Пресс-секретарь главы государства не согласился с тем, что было "вмешательство" президента. "Президент не вмешивался, президента спросили журналисты", - напомнил он. "Президент не вмешивался инициативно", - отметил Песков. 

Говоря о том, почему было решено организовать именно опрос, а не референдум, пресс-секретарь главы государства заметил: "Проводить референдум или опрос - это решение, абсолютная прерогатива региональных властей. Это именно решение региональных властей, здесь не может Кремль принимать решение о референдумах или опросах". "Это региональный вопрос, не вопрос Кремля", - подчеркнул он.

На уточняющую реплику, что оценка президента помогает в данной ситуации, представитель Кремля сказал: "Странно было бы, если б не помогала".

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург
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