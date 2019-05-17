Российский мультфильм "Гензель и Гретель" нашел в Каннах партнеров в США

Сегодня в Каннах можно было встретить людей, которые с удовольствием ели русские пряники и пирожки, угощали ими остальных. Более того - советовали знакомым посетить российский стенд Made in Russia, в центре которого был возведен настоящий пряничный домик, вернее, большой торт, в виде такого угощения.

Поводом собраться послужил проект одного из лидеров нашей анимационной индустрии - компании Wizart Animation - известной тем, что именно она создала успешную мировую франшизу - серию мультфильмов "Снежная королева". В рамках кинорынка Marche du Film российская анимационная студия объявила сегодня о намерении объединить усилия в работе над мультфильмом "Гензель и Гретель" с американской киностудией и дистрибьютором QED Int’l. Эта компания наиболее известна финансированием и продюсированием таких фильмов, как "Ярость" с Брэдом Питтом, "Район #9" с Шарлто Копли, "Саботаж" с Арнольдом Шварценеггером, "Дедушка легкого поведения" с Робертом Де Ниро и Заком Эфроном и другими. Новый полнометражный мультфильм "Гензель и Гретель" станет первым совместным международным проектом двух компаний.

Анимационная интерпретация сказки братьев Гримм расскажет известную историю в комедийном жанре. Брату и сестре предстоят приключения и встречи со множеством сказочных персонажей. Зрителей ждет погружение в мир магического леса и знакомство с его обитателями. Даже пряничный домик ведьмы в новой истории превратился во дворец, а сама ведьма преследует теперь более коварные цели.

В международный прокат фильм выйдет в конце 2020-го года. Компания QED Int’l станет соинвестором проекта, а также будет отвечать за усиление международного потенциала совместно созданных анимационных проектов. Речь идет о привлечении западных специалистов, об участии в креативной составляющей, необходимом для доведения проекта на международный уровень, работе над озвучиванием и созданием саундтрека, а также об американском кинопрокате фильма.

Александра Модестова, генеральный директор компании "Экспоконтент" (официальный оператор стенда Made in Russia) высказала экспертное мнение о новом проекте: "Проект "Гензель и Гретель" отмечен высоким качеством анимации, отличным сценарием, яркими персонажами… Но в связи с высокой конкуренцией на мировом рынке даже качество продукта не гарантирует успеха. Необходимо собрать международную креативную команду, уделить максимум внимания "упаковке" - переводу, озвучиванию, музыке, а также - грамотному продвижению. Американский партнер как раз является экспертом в этой области - так что заявленное сотрудничество обещает быть максимально плодотворным и выведет студию на новый уровень работы".