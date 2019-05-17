Русская гуманитарная миссия получила признание в Республике Сербской

17 мая в рамках празднования Дня Философского факультета Университета Восточного Сараева Русская гуманитарная миссия на Балканах получила награду "За выдающийся вклад в развитие международных связей Факультета".

Торжественное мероприятие проходило в праздничной обстановке одновременно с вручением дипломов выпускникам вуза в присутствии представителей власти Республики Сербской, посольства РФ в Боснии и Герцеговине, научного сообщества, студентов и их родственников. По поручению руководства РГМ, награду из рук декана философского факультета Драги Мастиловича принял сотрудник миссии, преподаватель русского языка Университета Восточного Сараева, Илья Тяпков.

"Прежде всего, я хотел бы поздравить всех выпускников замечательного философского факультета Университета Восточного Сараева. С некоторых пор я лично убедился, какой высокий уровень образования может предоставить этот университет. Поэтому я уверен, что выпускники воспользуются своими знаниями и сделают блестящую карьеру, - подчеркнул россиянин. - Для меня так же большая честь получать награду для Русской гуманитарной миссии, сотрудником которой я являюсь, одновременно с выпускниками вуза в День философского факультета. Однако между дипломами выпускников и нашим дипломом есть одна существенная разница. Получив свой диплом, большинство бывших студентов попрощаются с вузом ради долгой и успешной профессиональной деятельности. Для Миссии же диплом ещё одно подтверждение серьёзности намерений на долгосрочное сотрудничество с Факультетом и Центром изучения русского языка. Мы уже многого добились. Наши замыслы осуществляются в конкретных программах. Не могу в данном контексте не упомянуть о том, что уже в среду в Пале будет проведён семинар на тему "Современные технологии преподавания русского языка как иностранного во внеязыковой среде: теория, практика, актуальные тенденции" с участием ведущих специалистов в области Русского языка как иностранного. В планах реализация и других, порой весьма амбициозных, совместных проектов".

Между тем в интервью "Российской газете" профессор Драга Мастилович указал на то, что открытие Центра русского языка при философском факультете - это большой шаг вперед, который очень много значит для нас.

"Это связано с тем, что у нас существует отдельная кафедра русистики, что позволяет нам увеличивать количество изучающих русский язык студентов, - сообщил он. - Данный же Центр позволит им не только быстрее и лучше овладеть русским языком, но и получить знания об истории, культуре и духовности России. В этом контексте помощь, которую наш Университет получает со стороны Русской гуманитарной миссии (РГМ), является драгоценной. Отмечу, что благодаря РГМ к нам приехал российский преподаватель - русист, кандидат филологических наук Илья Тяпков. В перспективе у нас запланировано более широкое ознакомление обучающихся со всеми аспектами жизни в РФ". Декан обратил внимание и на то, что когда речь идет о сербах, проживающих в Республике Сербской, то можно с уверенностью говорить, что они с особым теплом и любовью воспринимают все, что, так или иначе, связанно с Россией и русским народом. "При этом мы также рассчитываем на возвращение русского языка в наши школы в тех объемах, как он изучался здесь ранее, - отметил профессор. - Уверен, что при содействии посольства РФ в Сараево и представителей РГМ мы сможем обеспечить эффективное функционирование Центра русского языка, что позволит получать нашим студентам всестороннее представление о величайшей Русской цивилизации".