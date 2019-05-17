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17.05.2019 10:53
Рубрика: Экономика

Сбербанк запустил мобильные переводы в страны Евросоюза

Текст: Игорь Зубков

Сбербанк объявил о возможности осуществлять переводы через мобильное приложение "Сбербанк Онлайн" в страны Европы с комиссией в 1 процент от суммы.

Лимиты операций зависят от страны получателя, средства поступают на счет в течение одного-трех банковских дней.

Когда кража банковской карты не является страховым случаем

В отличие от переводов по России и странам СНГ, где реквизиты получателя через "Сбербанк Онлайн" может заменять номер телефона, для платежа в Европу обязательно потребуется ввести номер банковского счета, название банка, имя и фамилию получателя.

На первом этапе к переводам через "Сбербанк Онлайн" подключены Австрия, Бельгия, Болгария, Германия, Греция, Испания, Италия, Кипр, Литва, Нидерланды, Португалия, Финляндия, Франция и Эстония. В течение ближайшего года Сбербанк планирует существенно расширить географию работы сервиса.

Платежи в Европу доступны в приложении для iOS, позже новая опция появится на смартфонах с Android, сообщает банк.

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