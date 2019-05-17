Сербы подарили России Пушкина

Сербы с особым теплом и любовью воспринимают все, что, так или иначе, связано с Россией и русским народом. При этом заслуги знаменитых уроженцев Герцеговины в развитии российской культуры и истории сложно переоценить. В качестве примера можно лишь указать тот факт, что граф Савва Лукич Рагузинский-Владиславич привез в подарок Петру Великому прадеда великого поэта Александра Пушкина, одного из основоположников современного русского языка. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал декан философского факультета Университета в Восточном Сараево, профессор Драга Мастилович.

"Открытие Центра русского языка при нашем факультете - это большой шаг вперед, который очень много значит для нас, - сообщил он. - Это связано с тем, что у нас существует отдельная кафедра русистики, что позволяет нам увеличивать количество изучающих русский язык студентов. Данный же Центр позволит им не только быстрее и лучше овладеть русским языком, но и получить знания об истории, культуре и духовности России. В этом контексте помощь, которую наш Университет получает со стороны Русской гуманитарной миссии (РГМ), является драгоценной. Отмечу, что благодаря РГМ к нам приехал российский преподаватель - русист, кандидат филологических наук Илья Тяпков. В перспективе у нас запланировано более широкое ознакомление обучающихся со всеми аспектами жизни в РФ".

Драга Мастилович считает, что русские и сербы - это в сущности один народ, который был разъединен с течением времени, однако сохранял традиционные культурные и духовные связи.

"Многие сербы - уроженцы территорий нынешней Боснии и Герцеговины, в частности, Республики Сербской оставили значительный след в российской истории. Прежде всего, я бы вспомнил графа Савву Лукича Рагузинского-Владиславича (16 января 1669 - 17 июня 1738 года), происхождением из села Ясеник около города Гацко, дипломата, ближайшего сподвижника Петра Великого и Екатерины I, человека, поспособствовавшего превращению России в одну из ведущих держав мира. Серб много сделал для развития экономики России, организации специального образования молодого дворянства, строительства морского флота, - отметил декан. - Он внес вклад в укрепление торговых и дипломатических связей России с Европой, в налаживание отношений со славянскими народами Балкан. В 1725 году граф был назначен полномочным послом в Китае для урегулирования торговых и пограничных отношений, в чем немало преуспел, а заключенные им соглашения актуальны и сейчас".

Профессор напоминает и о том, что именно посол Рагузинский привез в Москву молодого эфиопа Ибрагима Ганнибала, приобретенного им на невольничьем рынке в Стамбуле. Этот африканец затем был подарен Петру I, ставшему крестным отцом иноземца, который проявил отличные способности и дослужился до поста главного военного инженера русской армии, а в 1759 году получил звание генерал-аншефа. Речь идет о прадеде Александра Пушкина. Великий поэт посвятил ему неоконченный роман "Арап Петра Великого".

"Таким образом, резюмируя, можно сказать, что серб Савва Владиславич своими действиями внес неоценимый вклад в развитие культуры и искусства России, так как без него не появился бы в России тот самый Пушкин - основоположник современного русского языка", - констатировал он.

Драга Мастилович упомянул и знатный герцеговинский род - Милорадовичи-Храбреновичи, ведущий свое происхождение от графов Охмукевичей и сыгравший столь значительную роль в истории России. Так, его яркий представитель - Михаил Андреевич Милорадович - герой Отечественной войны 1812 года, которого называли щитом армии, "воином-рыцарем, всегда близким к неприятелю". Наибольшую известность серб приобрел как один из самых опытных и умелых авангардных начальников русской армии, не случайно о нем был наслышан и сам Наполеон. Подвиги его составляют лучшие и самые яркие страницы военных летописей России. Особый период его жизни - назначение на должность генерал-губернатора Санкт-Петербурга в 1818 году.

"Во все времена существовало тесное соприкосновение русской и сербской культур, чему в немалой степени способствовали великие представители двух народов, оставившие след в нашей совместной истории. Это и сегодня помогает нам развивать двусторонние отношения, - указал декан философского факультета. - Думаю, что когда речь идет о сербах, проживающих в Республике Сербской, то можно с уверенностью говорить, что они с особым теплом и любовью воспринимают все, что, так или иначе, связанно с Россией и русским народом. В качестве позитивного момента отмечаю развитие кафедры русистики в нашем Университете. При этом мы также рассчитываем на возвращение русского языка в наши школы в тех объемах, как он изучался здесь ранее. Уверен, что при содействии посольства РФ в Сараево и представителей РГМ мы сможем обеспечить эффективное функционирование Центра русского языка, что позволит получать нашим студентам всестороннее представление о величайшей Русской цивилизации".