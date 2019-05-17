Сергей Бодров: У китайского кино - огромные преимущества

В Пекине в рамках Конференции по диалогу между цивилизациями Азии проходит Неделя кино и телевидения Азии. В ней принимает участие российский режиссер Сергей Бодров. В интервью корреспонденту мобильного приложения " Россия-Китай: главное " он отметил, что у китайского кино сегодня есть огромные преимущества, поэтому режиссер с удовольствием продолжит сотрудничество с китайскими коллегами.

Сергей Бодров уже работал с китайскими кинематографистами во время съемок фильма "Монгол", где одну из главных ролей исполнил знаменитый китайский актер Сунь Хунлэй. По словам российского режиссера, он готов продолжить сотрудничество с китайскими коллегами: "Всегда можно найти общий язык, нужно относиться к китайским кинематографистам с уважением, ведь хорошие отношения всегда идут на пользу фильму".

По сообщению организаторов, в ходе Недели кино и телевидения Азии запланированы диалог кинематографистов Азии, Неделя азиатского кино-2019, а также демонстрация лучших азиатских телепрограмм. Всего в городах Пекин, Шанхай, Чэнду, Сиань и Гуанчжоу будут демонстрироваться 60 фильмов из 30 азиатских стран. Кинематографисты Китая, Японии, Индии, Вьетнама и других азиатских стран обсудят вопросы, касающиеся роли и значимости азиатских фильмов в культурном наследовании.



